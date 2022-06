En los últimos días, en la plataforma de Tik Tok se ha hecho viral la colombiana Mafe Walker, quien en sus videos asegura que tiene contacto con otras dimensiones y puede hablar un idioma alienígena. Además, afirma que transmite “secuencias vibracionales solares, con cuerdas vocales, para elevar la energía de las personas”.

En esta ocasión, Walker fue entrevistada por el medio nacional ‘La W’ y contó que su don es de nacimiento. No obstante, solo hasta el 2012 empezó a relacionarse con estos ‘seres estelares’.



“Desde muy pequeña he sentido sensaciones extrasensoriales y los bloqueé muy niña, pero desde el 2012 se abrió un portal y vienen esos códigos y los recibo”, afirmó Walker.



(No deje de leer: Tragedia en concierto de Harry Styles: fan cae desde un tercer piso).



Además, agregó: “Siento toda mi mandíbula con mucha energía, no podía masticar, no era conscientemente y luego entendí que era una energía de vibración que lo voy a transmitir por medio de mis cuerdas vocales”.

(¿Nos lee desde la app de EL TIEMPO? Puede ver la publicación aquí).

Por otro lado, según la gurú intergaláctica, los extraterrestres solo quieren enviar mensajes de amor al planeta tierra. Sin embargo, aclaró que en estos seres se comunican de formas diferentes.



“En otras dimensiones los mensajes son telepáticamente y aquí en la tierra nos comunicamos más con el lenguaje”, aseguró.



(Le puede interesar: Piqué, molesto con Shakira y su familia por cómo manejan la separación).



También comentó que ella es el "puente" entre la dimensión divina y la tierra y que por esa razón a veces habla en inglés para que todo el mundo lo pueda entender.

Más noticias

- Greeicy Rendón mostró a su hijo, Kai, por primera vez

- Carolina Cruz cumple 43 años y así los celebró



- Periodista de RCN Maritza Aristizábal, víctima de violento atraco en Bogotá

- Jessi Uribe sobre Paola Jara: 'Tengo 4 hijos, pero si quiere, estoy listo'

Tendencias EL TIEMPO