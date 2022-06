En estos últimos días se ha escuchado hablar mucho de Mafe Walker, la colombiana que asegura que tiene la capacidad de comunicarse con extraterrestres. Esta mujer se ha hecho tan viral en redes sociales que muchas personas han aprovechado sus videos para hacer canciones.

En esta ocasión la dj y empresaria Yina Calderón le mostró a sus seguidores su última creación musical. Y lo que más ha sorprendido a los internautas es que la voz principal de su guaracha es Mafe Walker.



En el Instagram de su empresa de fajas publicó el video. En este se le ve en su balcón, con una consola de dj y dos bailarines disfrazados de alienígenas que bailan al son de la música.



“El cuerpo lo siente, las células, es una energía extremadamente alta, es vibración, es frecuencia, es sonido, me amo, te amo”, es como comienza este tema y luego utiliza el idioma extraterrestre para el coro de la canción.

Hasta el momento, Mafe Walker no se ha pronunciado ni comentado que le parece esta nueva pieza.



Sin embargo, los internautas sí han reaccionado a la publicación de la creadora de contenido. Es más, tuvo comentarios de todo tipo. Algunos aplauden su tema y afirman que la “rompió”, mientras que otros dicen que Yina “ya no sabe de qué otra manera llamar la atención”.



Por otro lado, sus bailarines no pasaron desapercibidos y los usuarios en redes comentaron que sobre los inusuales vestuarios.



Por lo pronto, el video que fue publicado este 16 de junio ha sido reproducido 284 mil veces y tiene 12 mil me gusta.

