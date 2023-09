Mafe Walker, la mujer que se ha hecho famosa en redes sociales por asegurar que puede hablar el "idioma alienígena" y que ella misma es un "portal" entre dimensiones, reaccionó a la presentación que el comunicador Jaime Maussan hizo en el Congreso de México con supuestos cuerpos no humanos.

Según registró el diario El Universal, de México, Maussan aseguró que si el gobierno de ese país reconoce que estamos siendo visitados por inteligencias no humanas, será posible profundizar en la investigación sobre el fenómeno ovni, e incluso, viajar a otros universos.



“El futuro para nuestros hijos podría ser extraordinario si tenemos el valor de aceptar que estamos siendo visitados por inteligencias no humanas que vienen a la tierra desde las profundidades del universo, si lo aceptamos podríamos incluso viajar a otros universos, depende de nosotros”, declaró.



Y aunque sus palabras han despertado una ola de escepticismo en la comunidad científica, Mafe Walker, quien es colombiana pero ha vivido en México, se mostró agradecida por lo dicho por Maussan. De hecho, dijo, ella también 'siente' que algo ocurrirá.Jaime Maussan reveló que pruebas no corresponden a 'seres no humanos' de la muestra

'Estoy viendo las naves': Mafe Walker

La mujer que afirma que puede hablar en ‘lenguaje extraterrestre’. Foto: Instagram @mafewalker

En entrevista con un medio nacional, la mujer reaccionó a la inesperada muestra de la que fue testigo la Cámara de Diputados de México.

"Gracias, México, porque ya mostraron evidencia de cuerpos extraterrestres, también controladores aéreos dan esta información. Sí, amores, hay más seres extratierra, intraterrenos y ya estamos todos conectados desde la telepatía y la vibración", dijo.



Luego, soltó una información que sus seguidores ven como una 'predicción'.



"En 2024 las razas empiezan a entrar en la Tierra para empezar a tener contacto. Por ahora para nosotros es raro, estoy viendo las naves, el contacto, pero ellos ya empiezan a mostrarse y vivenciar (sic). Ellos quieren tener contacto con nosotros", aseveró, sin dar sustentos de su llamativa idea.

