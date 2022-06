Si ha navegado en internet durante la última semana, seguro habrá escuchado de Mafe Walker, una colombiana que se ha vuelto famosa por asegurar que puede hablar idioma alienígena.



Aunque cuenta con más de 190.000 seguidores en su perfil de TikTok, la mujer adquirió más popularidad cuando apareció en el matutino mexicano ‘Venga la alegría’, del canal ‘Tv Azteca’, en el cual mostró su talento.

La mujer comparte frecuentemente sus “contactos con otras dimensiones”, en los cuales habla una lengua no reconocible. En casi todos sus videos ella se graba desde lugares arqueológicos de México, como la antigua ciudad de Teotihuacán, ya que, según ella, las pirámides “han sido sede de diversos avistamientos ovnis”.

Esto es, sin lugar a dudas, el mejor momento de la televisión mexicana. Qué gran momento para estar vivos. pic.twitter.com/rRhNAOi4hm — albornoz (@albornoz_mx) June 8, 2022

“En este momento estoy recibiendo códigos intergalácticos vibracionales desde la telepatía del espacio anajintaima in najamaica anikintaiah para que you claim your sacred gifts, mis amores”, dice en unos de sus videos.

¿Cuánto cuesta una sesión?

Gran parte del contenido que Walker comparte en sus redes sociales es gratis, sin embargo, ella también practica sesiones presenciales (grupales o personales) en las pirámides de Teotihuacán o las de Cholula, al igual que en el parque de Chapultepec, en Ciudad de México.



Además, ella se dedica a dar sesiones de una hora de activación de ‘códigos galácticos’ y conexión de energía, alineación de chakras y remoción de implantes etéricos o físicos (elementos ‘de control’ esotérico).

Si está en busca de una sesión ‘intergaláctica’ con la médium, usted tendrá que estar al pendiente de sus redes sociales, ya que allí comparte el lugar, la hora y el valor de cada sesión.



En general, la ‘activación de códigos galácticos y conexión de energía’ tiene un valor de 75 dólares (295.000 pesos colombianos) y se pueden apartar con 25 dólares (98.000 pesos colombianos) vía WhatsApp o Instagram.

Según explica ella misma, sus sesiones consisten en lo siguiente: “De mi ADN galáctico estelar transmito en emanación de ondas sonoras de cristales vibraciones que cuando vibran emiten una onda de sonido a muy alta frecuencia, es decir, una sonografía en las que las ondas penetran al campo electro/magneto y a los electrones, protones, neutrones de cada una de las células del cuerpo”.

