Con más de 747 mil seguidores en su cuenta de Instagram, la maestra, quien es conocida como ‘The Art Teacher’, habló sobre las acusaciones que recibe de los padres de familia por su figura y su forma de vestir.

En New Jersey, Estados Unidos, una maestra de arte debe enfrentarse a las críticas de la comunidad escolar por su cuerpo voluptuoso. Incluso, ha estado a punto de perder su puesto por dicha razón, pues los padres señalan que su figura 'distrae a los alumnos' y piden el despido inmediato de la docente.



Ante esto, la profesora ha usado sus redes sociales para defender la educación y su trabajo: “Yo sé que siempre luzco enojada o inmensamente seria cuando estoy en el salón. No es ninguna de las dos. ¡Estoy enfocada! La cosa es, solo conozco algunos trabajos que son tan importantes como moldear la próxima generación de mentes”.

Además, agregó: “Siempre me sorprende lo mucho que estos niños están aprendiendo. Realmente están absorbiendo todo lo que les damos de comer en estas escuelas. No solo tenemos que ser inmensamente eficientes, sino que tenemos que ser demasiado amorosos y afectuosos. Algunos niños usan la escuela como su santuario, ¡nuestro trabajo es mucho más que solo enseñarle hechos!".

Controversia por su manera de vestir y su figura

‘The Art Teacher’ ha recibido fuertes señalamientos por su manera de vestir; sin embargo, la mujer ha dejado claro en sus redes sociales que se viste de manera adecuada cuando está en el salón de clase con los niños.



“Alguna gente cree que estamos hechos de piedra y que no tenemos sentimientos. Algunos olvidan el hecho de que su falta de empatía puede llevarnos a perder el ingreso que usamos para sostener a nuestras familias o nuestro control emocional”, escribió en su cuenta de Instagram.

La maestra constantemente está publicando su diario vivir y ha demostrado que su trabajo con los niños la hace feliz. Incluso, algunos internautas han visto esto en ella y han salido en su defensa.

“A esa edad los niños se fijan en cosas de niños, ¿por qué dicen esas cosas las mamás que están fuera de forma?, ¿o será que distraen a los papás?”, apuntó un usuario.



Sin embargo, como en todo, el tema se debate y hay personas que no están de acuerdo e incluso uno que otro colega reprochan su vestimenta: “Como exmaestra, esto es triste y simplemente no está bien vestirse con ropa ceñida en la escuela o en cualquier lugar de trabajo, de hecho, los niños están expuestos a ti, especialmente si están en la primaria o superior, simplemente wow, ¿cómo no respetas tu trabajo y a los niños?”.

Así como el caso de ‘The Art Teacher’, hay varios. De hecho, según reporta ‘La Nación’, “el mes pasado, una madre de familia recolectó firmas para solicitar el despido de una profesora en el Estado de México, luego de descubrir su cuenta personal de Instagram, en donde posa con ropa ajustada y bikini fuera del contexto laboral”.



La docente en cuestión se defendió de las acusaciones, pues alegó que su cuenta es parte de su vida privada y que eso no afectaba a los niños.

