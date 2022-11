La imagen del presidente Nicolás Maduro ante la escena internacional se vio un tanto fortalecida, luego de que hiciera su sorpresiva aparición en el COP27 el pasado 7 de noviembre, en Egipto. En aquel evento logró reunirse con sus homónimos y estrechó su mano con Manuel Macron, presidente de Francia, para hablar sobre el cambio climático.



Maduro se refirió a esta clase de gestos como victorias al haber mantenido un diálogo y saludo cordial con varios líderes mundiales, tras haber sido señalado en diferentes ocasiones como un dictador, lo que llevó a que su contendiente político, Juan Guaidó, fuera reconocido como presidente de Venezuela por algunas potencias mundiales como Estados Unidos y, paradójicamente, Francia.

“Muchachos, muchachas: a nosotros nadie nos ha regalado nada ni nunca nadie nos va a regalar nada. Todo lo que somos, todo lo que logramos, nos lo ganamos a pulso, con coraje, valentía, entereza y fuerza”, dijo maduro en una conferencia de prensa televisada.



Además, siguió con una seguidilla de preguntas retóricas que le han dado la vuelta al mundo por haberse comparado con el cantante puertorriqueño Bad Bunny que, entre otras cosas, estará en Colombia el próximo 19 y 20 de noviembre.



“¿Por qué ustedes creen que me dan la mano en el mundo? ¿Porque yo soy chévere, porque soy bonito, porque me parezco a Bad Bunny? Yo no me parezco a Bad Bunny, aunque canto mejor que él. Es por el pueblo, es por la historia, es por la rebeldía nuestra. Y las victorias nuestras las hemos logrado a pulso”, concluyó.



ÚLTIMA HORA | Maduro afirma que «el mundo lo toma en cuenta porque se parece a Bad Bunny»: «Aunque canto mejor que él, lo hacen por la historia de Venezuela» https://t.co/YVtjiiZgRT pic.twitter.com/ywRqUfmmSz — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) November 15, 2022

