Critican a madre que tiene 10 hijos y no descarta tener otros 10

En la vida, dice Mariana Arasaki, cada uno debe perseguir el sueño que quiera.



Y el de ella, desde que era muy pequeña, siempre ha sido ser madre.



En la actualidad, con 36 años, los ocho hijos que tiene y los gemelos que están en su vientre son la mejor prueba de que su anhelo de vida es una realidad bien constatada.



Lo extraño, según cuenta, es que haber cumplido su propósito ha despertado una ola de críticas en la que la frase que más parece haber escuchado es: “Ya es hora de parar''.



“Pero no, la decisión es mía y de mi marido. Ahora ya ni me estreso, pero las personas son insensibles. No descarto tener más hijos, tendría otros diez más”, afirma.

“Después de los 35 años la tasa de fertilidad desciende, entonces no sé. Todo depende de la voluntad de Dios”, defiende la mujer cuyo estilo de vida se ha convertido en un tema de debate para los más de 12 millones de habitantes que tiene su ciudad, São Paulo, en Brasil.

A tan solo un hijo de tener un ‘equipo familiar’ de fútbol

La brasileña Mariana Arasaki, de 36 años, ha hecho de la maternidad el pilar de su vida.



Desde antes de casarse con su esposo sabía que quería tener “al menos cuatro hijos”.

Luego, al unirse en matrimonio con alguien que por ser hijo único “se sentía muy solito”, su meta se fue prolongando.



Actualmente, cuando llevan 10 años de haberse encontrado en el altar, tienen 8 hijos y unos gemelos que vienen en camino.



“Después de que nos casamos, dejamos que todo fluyera. Nunca usamos un método anticonceptivo. Eso sí, por mucho hicimos la ‘tablita’ (calcular el periodo fértil durante el ciclo menstrual)”, le aseguró a ‘O Globo’.



Según contó, el mayor tiempo que ha tenido sin estar embarazada desde su boda es de un año.



“Mi cuerpo nunca se recuperó totalmente de ningún embarazo, por eso quedé sobre el peso en algunas ocasiones, porque cuando comenzaba a adelgazar ya me volvía a embarazar. No hay forma de volver al peso ‘de fábrica’”, comentó.



Y en el país que es reconocido por ser una de las cunas modernas del fútbol, sus cuentas son dicientes: le falta tan solo un hijo para completar los 11 de un ‘equipo familiar’.

Compartir la experiencia y sobrevivir a las críticas

Su forma de vivir la maternidad, en un país cuyas mujeres suelen tener 1 o 2 hijos, según cifras oficiales, ha despertado todo tipo de señalamientos.



Algunos aplauden su forma de ‘abrazar la vida’ y otros enfatizan en que ‘ya es momento de parar’.



Para ella, la sensación es que puede estar nadando a contracorriente de la sociedad actual pues “hoy las mujeres buscan independencia financiera y autonomía, lo cual encuentro admirable, pero cada uno sigue el sueño que quiere, y el mío siempre fue ser madre”.



De tal forma, su estilo de vida es una especie de orgullo que comparte con los demás.



Desde octubre de este año, abrió una cuenta de Instagram desde la cual comparte infidencias de su vida familiar y consejos para tener una familia numerosa.



“El secreto de tener muchos hijos es tener una vida organizada(...) Casi siempre salimos en dos carros, y estamos buscando comprar una van para cuando nazcan los gemelos. Por ejemplo, cuando vamos a comer fuera, la selección del restaurante es por votos”, afirmó.



Aunque a simple vista pueda parecer una especie de ‘hazaña’ lograr mantener la calma con 10 hijos jugando por doquier, Mariana hace hincapié en que, al ser tantos, “todo es más fácil para ellos”.



“Son muy amigos, no sienten celos, juegan juntos. También pelean entre ellos, pero yo lo impido desde un comienzo(...) nunca les he pegado pero sí castigo. Lo que más me gusta es la amistad que tienen ellos, que es muy bonita. Cada uno cuida mucho del otro”.



“Es una relación eterna”, concluyó.

*Con información de O Globo / Brasil (GDA)