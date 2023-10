Madre soltera busca un novio y ofrece casa en Estados Unidos; estas son las condiciones

Por medio de las redes sociales se han hecho virales los videos de una mujer que asegura estar buscando pareja que quiera vivir con ella en los Estados Unidos, las imágenes han causado gran curiosidad en los usuarios de la red, pues muchos se preguntan si es una oferta real.



“No entiendo por qué los hombres no me miran. ¿Tienen miedo de las divorciadas? Nadie me escribe”, señala en uno de sus videos.



La mujer que se identifica en redes como Anlina Berk, de 41 años de edad, dice que se encuentra viviendo en Virginia, Estados Unidos. Se divorció recientemente, sabe español y busca una persona mayor que ella.



“No me importa si eres pobre o rico, solo necesito un ‘friend’. Divorciado, 42 años. Dime ¿Estoy guapa hoy? La vida es tan difícil", dice en otro de sus videos.



Facebook Twitter Linkedin

Madre soltera que busca novio Foto: redes sociales

Incluso, la mujer asegura que cocina rico y se encuentra buscando "un amor serio" que se quiera ir a Estados Unidos con ella.



"Tengo cero amigos y es tan difícil. No me importa si eres rico o no, solo házmelo saber si quieres hablar conmigo", mencionó.



Algunos de sus seguidores comentaron estar interesados en irse a vivir con esta mujer, "yo quiero", "estoy soltero y soy de Colombia", "hola, bella dama".



Luego de recibir cientos de comentarios en sus videos, la mujer decidió eliminar sus redes sociales.

Las mejores 'apps' de citas para encontrar el amor en 2023



En los deseos de muchas personas que han vivido la soltería y están en la constante búsqueda del amor. Muchas ves las personas realizan un sinfín de agüeros para lograr sus objetivos.

Hay quienes, por supuesto, prefieren métodos más modernos y menos supersticiosos, y ven en las aplicaciones de citas la solución para poner fin a su estado de soltería. Con la reciente llegada de Bumble a Colombia, el mercado del 'levante digital' demuestra que está fuerte y se sigue consolidando como una alternativa para encontrar el amor y compañía.



Además, que Bumble haya aterrizado en el país también da indicios de que hay una demanda de personas que están buscando valor agregado en las apps de citas; algo más allá que hacer match con quien se encuentra atracción.



Esta empresa, “creada por y para mujeres”, como se describe, ofrece una barrera de seguridad para sus usuarias y un cambio en los estereotipos de género. Su diseño permite que exclusivamente las mujeres sean las que inicien la conversación con otra persona por la que se hayan sentido atraídas.



Así mismo, las apps de citas tuvieron su auge durante la pandemia, y su uso desde entonces han venido en aumento. A esto responde también el aterrizaje oficial de Bumble en Colombia. Le contamos qué plataformas seguirán muy vigentes durante el 2023, tanto por si quiere dejar la soltería y tener una pareja estable como si solo busca un amor pasajero.

