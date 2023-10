Madre gana demanda para echar de su casa a sus hijos cuarentones

En una inusual disputa familiar que ha capturado la atención pública en Italia, una mujer de 75 años, identificada solo como una jubilada de la ciudad de Pavia, decidió tomar medidas legales contra sus dos hijos adultos, de 40 y 42 años, que se niegan a abandonar el hogar maternal.



La demandante, que vive de su pensión y se dedica a mantener la casa y proporcionar comida, acusa a sus hijos de ser "parásitos", ya que continúan viviendo en su casa sin pagar renta ni ayudar en las tareas domésticas, a pesar de tener empleo.



El conflicto llegó a los tribunales, donde la juez Simona Caterbi finalmente falló a favor de la madre, otorgando a sus hijos hasta el 18 de diciembre para dejar la casa. En su decisión, la mujer argumentó que, si bien existe una ley que establece la obligación de los padres de mantener a sus hijos, esta no es incondicional y no se extiende más allá de ciertos límites razonables.



La mujer asegura que sus hijos no colaboran económicamente ni en las labores de la casa. Foto: iStock

Sin embargo, los hijos no se quedaron de brazos cruzados y decidieron contrademandar a su madre, sosteniendo que la ley italiana les otorga el derecho de quedarse en el hogar familiar el tiempo que sea necesario.



La juez Caterbi reconoció la existencia de dicha ley, pero argumentó que "ya no parece justificable -recurrir a ella-, teniendo en cuenta que los dos demandados son sujetos mayores de 40 años, y una vez superada cierta edad, el hijo ya no puede esperar que los padres continúen con la obligación de alimentos más allá de unos límites que ya no son razonables".



El abogado que representa a los hijos aún no ha confirmado si apelarán la orden de desalojo, lo que podría prolongar esta inusual batalla legal que enfrenta a una madre preocupada por la independencia de sus hijos y a los hombres que invocan una ley que, según la juez, puede no ser aplicable en este caso particular.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Universal, y contó con la revisión de la periodista y un editor.