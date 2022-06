Recientemente se dio a conocer que una madre de China obligaba a su hija de 22 años pasar por una prueba de alcoholemia cada vez que regresaba de una fiesta.



(Tal vez le pueda interesar: Grupo de feminicidas enfrentarían pena de muerte en China).

Esta historia se popularizó a tal punto que traspasó las fronteras del país asiático, hasta convertirse en tendencia entre los usuarios de algunas redes sociales como Twitter.

Medidas extremas

Inicialmente, el relato de Jin se hizo público en las redes sociales de China, en este la joven confesaba que su madre le tenía prohibido beber alcohol hasta que contrajera matrimonio.



En este país la venta de este tipo de bebidas está restringida para personas menores de 18 años.



Jin asegura ante el el medio ‘Xing Video’ que: “Siempre pasé la prueba del alcoholímetro porque ni siquiera me atrevo a beber”, además confiesa que, dado que aún vive con su madre, debe llegar a las 10 de la noche, como si estuvieran en un toque de queda.



En su declaraciones no entregó mayores detalles sobre la actitud de su madre, sin embargo, aseguró que esta se muestra muy insistente y su comportamiento cambia cuando comprueba que su hija no ha consumido alcohol.



(Tal vez pueda ser de su interés: ¿Por qué Australia está sumida en una crisis de ansiedad?)

Opiniones divididas

La noticia ha generado opiniones divididas en redes sociales, algunas personas se manifiestan a favor de la madre argumentando que estos “cuidados” apuntan a proteger a las niñas de posibles abusos sexuales por parte de hombres borrachos y que “La madre solo está tratando de proteger a su hija”.



Por otro lado, hay quienes la tachan de “tóxica” y de “sofocante” diciendo que “esto no es ser padres, es prácticamente vendar los pies”.

Expresidente de Amazon México pagó a sicarios por asesinato de su esposa

Cómo una exprofesora hizo un millón de dólares antes de cumplir 30 años

El 'Elon Musk chino' asegura que lo suspendieron en sus redes sociales

Tendencias EL TIEMPO