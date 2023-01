"El hospital me envía una carta en la que solicita mi presencia de carácter urgente". Estas son las palabras pronunciadas por una madre colombiana, Paola, en un video que conmocionó a miles de usuarios de redes sociales.



Al borde del llanto, contó que su hija, Hellen Pachón, sufrió un accidente mientras se desplazaba en una motocicleta por las calles de Miami, Estados Unidos, quedando gravemente herida a raíz del siniestro vial.

La madre extendió una petición al Gobierno colombiano para que le permitan dirigirse al país norteamericano por medio de una visa humanitaria: "Hago este video para pedirle a la embajada que me dé el permiso pedido por el hospital en Miami donde se encuentra mi hija desde el 26 de enero con lesiones muy graves".

"Tuvo un accidente en mototcicleta y llegó al hospital con las dos piernas rotas, comprometiéndole tibia, fémur y peroné. En sus dos pulmones tiene lesiones, tiene tres costillas rotas y lo más grave de esto es que tiene un edema cerebral y los médicos dicen que no hay nada que hacer, pero la última palabra la tiene Dios", explicó en el clip que se ha hecho viral en redes.

Por esta razón, el hospital habría enviado una carta a la progenitora de Hellen solicitando su presencia de manera urgente. Paola asegura que ya radicó la historia clínica de su hija ante la embajada: "No hemos recibido ninguna respuesta y esto es de carácter urgente. No sé qué puerta tocar, no sé a dónde ir, pero necesito llegar a donde está mi hija. Por favor, el que pueda ayudarme se lo agradeceré de corazón”.

Ante la desesperación de la colombiana, fueron cientos los internautas quienes compartieron el video, siendo el influencer Beto Coral uno de los más populares en hacerlo, y la respuesta por parte de una de las instituciones no se hizo esperar.

Señor presidente, @petrogustavo señor canciller @AlvaroLeyva por favor, la joven Hellen Pachon tuvo un accidente en 🇺🇸 muy grave. Los médicos no dan esperanza. Ayudemos a la señora Paola para que pueda ver a su hija que se encuentra sola y muy grave en un hospital en la Florida. pic.twitter.com/USJtI773we — Beto Coral (@Betocoralg) January 29, 2023

El embajador de Colombia ante la OEA, Luis Ernesto Vargas, respondió al llamado de la mujer por medio de su cuenta de Twitter: "Enviado al canciller Álvaro Leyva y a Cancilleria, así que muchas gracias Beto Coral y espero que el señor presidente Gustavo Petro o el Ministerio de Relaciones Exteriores, incluso la Vicepresidenta Francia Márquez puedan ayudar a la señora. Sigo buscando SOS”.

