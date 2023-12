Madre e hijo, de 90 y 70 años, que viven en El Dorado, consiguieron una casa para vivir

Se conoció la historia de Augusto Facciola, de 70 años, y doña Beatriz, de 90, madre e hijo, que viven desde hace cinco meses en las instalaciones del Aeropuerto El Dorado. La situación económica hizo que estos dos adultos mayores se refugiaran en el terminal aéreo al no tener una casa en donde vivir.

La historia de mamá e hijo que viven en el aeropuerto El Dorado

Desde hace algunos días, los medios de comunicación acapararon su atención en la insólita historia de dos menores provenientes de áfrica que fueron abandonados en las instalaciones del aeropuerto.



Tras esta noticia, se conoció que dos adultos mayores que, por la situación económica, tuvieron que irse a vivir en la central aérea para buscar un lugar en el que pudieran dormir. 'Noticias RCN' difundió el difícil momento que atraviesa Augusto Facciola y doña Beatriz.

(Lea: Los abuelitos no hacen entrevista para la visa de EE. UU.: los términos y condiciones).

La atención se centró en ellos dos al ver que solían dormir en las sillas de las salas de El Dorado. Todos los días salían a buscar alimentos y un lugar en donde pudieran tomar una ducha. Augusto contó al medio que todo lo había perdido por un mal negocio en el que invirtió $600 millones de pesos colombianos.

"Hemos tenido muchos altibajos, hay momentos en que ella se desespera y me dice: 'Sáqueme de esto, por favor'", dijo el hombre sobre su madre, quien está muy angustiada por la situación.

Para ellos no es fácil dormir en una silla, como contaron a 'RCN': "La posición del cuerpo no es la normal para el reposo. Acá estamos sentados, entonces se inflaman las piernas, la circulación de la sangre no es la misma, hay dolores musculares, la columna duele”.

(A continuación: Anciana fue brutalmente golpeada por delincuentes que ingresaron a su casa en Cesar).

Facebook Twitter Linkedin

Los adultos mayores están en el aeropuerto desde hace cinco meses. Foto: Aeropuerto El Dorado

En la entrevista, Augusto detalló que, aunque quisiera trabajar, ya no lo aceptan en ningún lado: "Nadie quiere un viejo de 70 años, así tenga toda la vitalidad".

Además, dijo que un hogar geriátrico tampoco sería una buena opción para vivir porque acabaría "con la vida de su madre".

Mamá e hijo consiguieron una casa

Su historia conmovió a varios colombianos y la idea de que ambos adultos mayores no tuvieran una vivienda afectó a muchos. Así como doña Beatriz expresó en la entrevista su mayor deseo es tener una casa para pasar la Navidad.



"A uno como que ya no le sale la respiración, así me he sentido. Esperando, rogándole a Dios cada minuto, cada segundo que por favor me regale un techo. Le pido a Dios que podamos salir lo más pronto posible porque no voy a pasar una Navidad aquí sentada”, aseguró.

(De interés: Las claves que aporta el documental de Netflix para lograr la longevidad).

Varias personas comenzaron a llegar al lugar luego de conocer la historia y ayudaron con comida y les dieron regalos. Incluso el sueño por tener una vivienda en estas fiestas decembrinas se hizo realidad.



Una comunidad religiosa acudió a su llamado y les ofrecieron hospedaje para esta temporada.



"Nunca había visto esto, vea esos corazones", expresó doña Beatriz.



Augustó contó como recibió la noticia: "Se ha presentado un señor en el aeropuerto, es crisitiano, y nos ha ofrecido su casa para pasar lo que resta de la temporada y resto de enero, voy a aceptarlo".

Los ciudadanos hicieron un llamado para que el gobierno y organizaciones estén más pendientes de la situación de los adultos mayores y proporcionarles una calidad de vida en sus últimos años.



Según registros de Beneficiarios de la Secretaría de Integración Social, en abril de 2023 se reportaron 84 casos de abandono; 59 que correspondieron a hombres y 25 a mujeres. Para 2020, se registraron 43 casos de adultos mayores en esta condición.

¿Cómo denunciar el abandono de un adulto mayor?

Más noticias en EL TIEMPO

Matías Mier se casará con su joven novia: están esperando su primer hijo

Diomedes Díaz: ¿cuál fue la primera canción que le pegó al 'Cacique de La Junta'?

Video: dos mujeres se pelearon por un pedazo de carne en un supermercado de Argentina

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO