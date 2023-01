Al ritmo de 'This Is How We Do', de Katy Perry, la usuaria Laura Muse publicó un video de TikTok en el que sorprendió a los internautas contando que suele revisar los celulares de sus hijos y explicó por qué.

"Yo cada vez que reviso el teléfono de mi hijo adolescente", se puede leer en el clip, en el que ella hace la mímica de la canción, específicamente de la parte en la que Perry dice "this is no big deal (no es la gran cosa)".

Su hijo de 15 años suele aparecer en sus videos y parecen tener una relación muy abierta, por lo que la mujer dijo que si él no tenía nada que esconder, ella revisaría y no habría problema.

"Cuando no tienes nada que ocultar, porque podemos comunicarnos abiertamente sobre la vida, no es gran cosa", fueron sus palabras en entrevista con el diario estadounidense 'The New York Post'.

A pesar de que es consciente de que esta idea puede sonar retrógrada y conservadora para algunos, dice estar haciendo lo mejor para asegurar el futuro de sus hijos: "La gente podría pensar que es una falta de respeto o una invasión a su privacidad, pero así es como manejo mi nave".

A su hija de 17 años también le suele pedir que le muestre el dispositivo móvil, alegando que una de las razones principales para hacerlo es que debe proteger el sueño de los menores: "No quiero que se quede en las redes sociales toda la noche sin dormir. Soy dueña de sus teléfonos, pago por los teléfonos; puedo revisarlos cuando quiera".

Por supuesto, las críticas no se hicieron esperar. Los usuarios de la red social de videos cortos no aprobaron este comportamiento, por lo que aseguraron que es una madre inapropiada.



"Revisar el teléfono de tu hijo es una invasión a la privacidad y muestra que no confías en él; nunca más se abrirá contigo" y "Nunca revisé sus teléfonos. Nunca me dieron una razón para hacerlo" fueron los comentarios que más llamaron la atención.

