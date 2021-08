Madre descubre que su hijo es transgénero tras grave incidente con tijeras

La madre se llevó una sorpresa cuando su hijo no se sentía conforme con su cuerpo y quería iniciar a identificarse como mujer.



Ahora, con 8 años, está en un proceso de cambio de género.



Jess Bratton, madre británica de dos pequeños, no les prestaba mucha atención a los comportamientos de Logan.



A medida que empezó a crecer, se inclinó por jugar con muñecas y a alejarse de la ropa para niños. No le gustaba y se sentía incómodo.



“Hubo momentos en los que realmente traté de que fuera un niño, animándola a jugar al fútbol con otros niños en el parque, pero ella se negó”, reveló Bratton al medio ‘Mirror’.

Logan, desde muy temprana edad, empezó a jugar con muñecas. Foto: iStock

Logan deseaba que su cabello creciera. Además, admiraba los vestidos y la ropa de su mamá y su hermana menor. Por lo tanto, a veces, no encontraba mayores inconvenientes en llevarla puesta.



Sin embargo, un episodio reafirmó que pedía un cambio lo más pronto posible.



Las tijeras

Con tan solo 3 años, el pequeño tomó unas tijeras para intentar cortar sus genitales.



“Estaba en la cocina preparando la cena, de espaldas a la puerta del dormitorio de Logan. Ella estaba charlando con sus muñecas, pero de repente se quedó en silencio”, narró su madre al medio citado.



“Grité su nombre y no obtuve respuesta, así que segundos después entré a su habitación y la vi sentada en la cama con los pantalones bajados, sosteniendo un par de tijeras en sus partes”, sostuvo.



Bratton impidió que la situación escalará y le quitó las tijeras. A partir de aquel momento comprendió que deseaba cambiar y ella estaría dispuesta a ayudar.

Cambio de género

“Logan tiene una sólida red de apoyo y, afortunadamente, solo le han dicho cosas buenas. Al principio había alguna persona que me decía que 'cortara de raíz' y que dejara de usar ropa de niña, pero no me preocupé demasiado. Sabía que era normal que los niños probaran cosas nuevas o experimentaran”, comentó la mujer.



Entre tanto, tiene el cabello largo y viste con sus prendas favoritas de mujer.

Volvió a la escuela con uniforme de niña después de los cierres a causa de la pandemia.



“Si bien ella no dejaba de sonreír, yo estaba muy nerviosa y preocupada de que la acosaran. Hablé con algunos padres de la escuela y sus docentes. Todos han sido muy positivos”, comentó la madre soltera que vive en Inglaterra.

En sus primeros años, Logan vestía con faldas. Ahora, también, va al colegio con ellas. Foto: iStock

Ha asistido a diferentes médicos, quienes le han brindado asesoría en el proceso de cambio de género que acaba de comenzar.



Será una transición lenta, pues le han explicado a la familia que Logan debe comprender cada etapa y tener una edad suficiente para, finalmente, hacer el procedimiento quirúrgico.

