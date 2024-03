Madre descubre extraño tipo de cáncer en su bebé por el flash de una foto

El pasado 29 de febrero se conmemoró el Día de las Enfermedades Raras, jornada que aprovechó una madre del Reino Unido para concientizar de la importancia de estar al pendiente de los bebés, quienes podrían padecer un tipo de cáncer que se detectaría con la ayuda del flash de un cámara.



Sarah, le contó a la organización benéfica 'Childhood eye cancer trust' (CHECT), que, en noviembre del 2022, se percató de un extraño brillo en uno de los ojos de su hijo Thomas, quien entonces solo tenía 15 semanas de haber nacido.



(Lea también: Elianis Garrido habló de su lucha contra el cáncer: 'Enfrenté un tratamiento agresivo').

"Mi hija sostenía a Thomas en sus brazos mientras yo cocinaba y noté que su ojo parecía el de un gato. No pude volver a verlo, así que me pregunté si era solo la iluminación. Estaba dando vueltas en mi mente, así que al día siguiente moví a Thomas a diferentes habitaciones cerca de la iluminación y finalmente lo vi de nuevo", contó la mujer oriunda de Gillingham, Kent, Inglaterra.

De inmeadito, inició la búsqueda de una cita con médico de cabecera, para que atendiera s su bebé y, de paso, mostrarle las fotografías que había tomado con el flash de su celular.

Sarah descubrió cáncer en su bebé por brillo en uno de sus ojos. Foto: Childhood Eye Cancer Trust (CHECT).

Madre descubrió que su bebé tenía cáncer por "brillo" en uno de sus ojos

Cinco días después, fue recibida por el profesional en salud, pero al examinar al niño, dijo que todo estaba bien, no obstante, ella insistió y el médico envió las fotografías al hospital Medway para que fueran analizadas.

Poco después, fue llamada por el mismo doctor y le dijo que sería atendida al día siguiente en el hospital. Una vez allí, le suministraron gotas en los ojos al bebé y tras unos exámenes descubrieron que tenía retinoblastoma.

Ahora, Thomas fue remitido al Royal London Hospital, para una revisión más minuciosa y el diagnóstico no fue nada alentador.



(No deje de leer: Cáncer de laringe en niños: ¿cómo se debe tratar esta enfermedad?).

Thomas fue remitido al Royal London Hospital, para una revisión más minuciosa y el diagnóstico no fue nada alentador. Foto: Childhood Eye Cancer Trust (CHECT).

"Llegó el miércoles y Thomas fue al teatro a que lo durmieran para que le miraran a los ojos. Los médicos vinieron y me hicieron muchas preguntas sobre historias familiares, sobre mi embarazo y su nacimiento, él también nació con paladar hendido, entonces tuvo que tener biberones especiales y yo me estaba extrayendo leche materna. Se sentía como si estuviera deprimido para toda la vida. Los especialistas que hicieron el cheque regresaron con otros médicos y enfermeras y nos sentamos todos y fue cuando dijo que lamentablemente había cáncer en ambos ojos. Tenía dos tumores en un ojo y un tumor enorme en el otro que le quitaba la mayor parte de la vista. Incluso ahora esto me hace sentir bien", contó Sarah.

El 25 de noviembre de 2022, el niño recibió su primera quimioterapia y la segunda ronda fue el 22 de diciembre; en todo el tratamiento, fueron seis sesiones en total, tres transfusiones de sangre, infusiones de potasio y magnesio, dos transfusiones de plaquetas y dos infecciones por sepsis, alérgicas a los vendajes y también tuvo una sonda de alimentación porque no bebía mucha leche.

La familia de Thomas fue desalojada de su casa

Sarah, junto a su esposo y sus otros tres hijos, además, enfrentaron el desalojo de la casa en la que vivieron en arriendo por casi 15 años.

Días después, encontraron una nueva vivienda, pero unas horas antes de iniciar la mudanza, Thomas fue llevado de urgencias al hospital, donde le diagnosticaron sepsis.



(Le podría interesar: ¿Problemas de fertilidad puede aumentar el riesgo de tener cáncer?, según nuevo estudio).

La familia de Thomas fue desalojada de su casa. Foto: Childhood Eye Cancer Trust (CHECT).

"No fue hasta un par de días después que los médicos finalmente me dijeron que Thomas tenía sepsis. Empezó a sentirse mucho mejor después de una transfusión de sangre. Estoy muy agradecido con quienes donaron la sangre porque ayudaron a salvar a mi hijo. Thomas se animó después de la transfusión de sangre. Finalmente nos dieron el alta después de una semana. Se nos permitía ir a casa para realizar visitas domiciliarias, pero aun así teníamos que volver a pasar la noche. Volver a una casa llena de cajas no era lo ideal, pero lo hicimos funcionar y luego Thomas recibió una segunda ronda de quimioterapia", detalló.

A pesar de los duros momentos, Sarah y Thomas lograron superar el cáncer en junio del 2023, y el menor, se ha vuelto cauteloso con los centros médicos, con las personas con bata y con los lugares desconocidos.

"Thomas odia los hospitales. Él está muy feliz de antemano y tan pronto como ve el hospital, se queda en silencio. Tan pronto como ve a alguien vestido con una bata médica, les dice 'No' de inmediato, incluso, cuando ni siquiera han dicho ni hecho nada. También es muy cauteloso con la gente en general, aunque ha comenzado a formar parte del personal de un grupo de juego local, lo cual es encantador de ver. Es muy torpe en casa debido a su visión y si estamos en un lugar desconocido desconfía mucho del nuevo entorno. El impacto del retinoblastoma y el tratamiento ha sido realmente grande y solo tiene 18 meses. En ese tiempo, no ha tenido ese tiempo de bebé porque lo pasó en el hospital", finalizó.



(Además: La Importancia de la protección solar y la prevención del melanoma).

Sarah y Thomas lograron superar el cáncer. Foto: Childhood Eye Cancer Trust (CHECT).

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

