Madre de Quaden Bayles enfurece ante rumores de que su hijo es actor

La historia de Quaden Bayles, el niño de 9 años que fue noticia la semana pasada por un video en el que sale llorando y pidiéndole a su madre ayuda porque sufre de bullying en el colegio, dio un giro inesperado el pasado viernes.



En redes sociales y medios de comunicación se dispersaron rumores de que el niño es en realidad un youtuber de 18 años que buscaba llamar la atención con el estremecedor y conmovedor video.

Ante las distintas versiones que surgieron, Yarraka Bayles, madre de Quaden, estalló y decidió cerrar sus cuentas.



Muchos de los rumores retomaban antiguas fotos y videos de Quaden en una fiesta temática a la que asistió, en la que se ve al pequeño con fajos de billetes de juguete, y señalan que en realidad es un hombre que buscaba lucrarse con las donaciones.



Según explicó el portal La Vanguardia, "Ante tanto revuelo Yarraka ha explotado. Ha desmentido los rumores compartiendo una de las canciones de la rapera Cardi B. “Realmente no creo que mienta sobre su edad. Solo porque haya un vídeo de él gastando dinero y actuando como un gángster, no significa que los niños no le molesten”, reza la letra".

Sin embargo, portales de chequeo de datos como Snopes, documentaron que es falso que Quaden tenga 18 años y sustentan el hecho en que una de las fotos compartidas es del aniversario de un amigo de la familia de nombre Garlen.



Además, en las redes sociales de la madre existían álbumes de la familia de 2011 y 2012 en los que se puede ver a Quaden desde que era un bebé.



Por otro lado, la cadena australiana Studio 10 entrevistó a la familia en el año 2015, cuando Quaden tenía apenas 4 años y salía junto a su madre explicando su enfermedad (Ver video abajo).

Quaden Bayles NO TIENE 18 AÑOS.

Acá un video de 2015 donde tenía 4.

No difundan fake news.pic.twitter.com/7ExIQGyPGd — 𝔼𝕝 ℙ𝕒𝕥𝕠 𝔸𝕝𝕧𝕒𝕣𝕖𝕫® (@ElPatoAlvarez_) February 22, 2020

Pese al mal momento que vive la familia por cuenta de los rumores malintencionados hacia Quaden, varias han sido las muestras de solidaridad por parte de actores, actrices, fundaciones y otras entidades en torno al pequeño.



El Indigenous All Stars de la Liga Nacional de Rugby, decidió antes de iniciar el partido de exhibición contra los maoríes de Nueva Zelandia, el sábado pasado, salir junto al niño frente a miles de fanáticos que lo vitoreaban.

El emotivo homenaje en un partido de rugby a Quaden Bayles, el niño australiano que sufrió bullying.pic.twitter.com/V7EO4IjX7c — Run4Fun (@_r4fun_) February 23, 2020

Uno de los apoyos que más revuelo causó fue un video que colgó en su cuenta de Twitter el actor Hugh Jackman, conocido por películas como Wolverine, en el que la estrella de Hollywood le dice a Quaden que tiene un amigo en él y que él es más fuerte que todo lo que le está pasando.