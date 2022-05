Caroline Hemmingham cree firmemente en la normalización del sexo desde una edad temprana. Por eso, ha decidido comenzar las conversaciones con sus hijos, de dos y tres años, sobre qué es el sexo y de dónde vienen los bebés.

“El sexo es, aceptémoslo, una de las cosas más naturales en el mundo. Así que, ¿por qué no hablarle a nuestros hijos de eso desde una temprana edad?”, le comentó la mamá de Gran Bretaña, al medio HullLive.



Según Hemmingham, su mente se abrió tras leer un libro sobre paternidad y maternidad de 1950 llamado ‘The intelligent Parents’ o ‘Los padres inteligentes’. Allí leyó un consejo en donde decía que era mejor darles a los niños desde los tres años la idea general sobre qué es el sexo, sin asociarlo con algo prohibido.



Además, en el libro se puede leer que entre más rápido los niños entienden qué es el sexo, podrían “entender los datos del nacimiento con la misma despreocupación con la que se aceptan otros fenómenos naturales como el viento, la lluvia y el sol”.

Según lo que cree la mamá, esto ayuda a que los niños normalicen el tema y al mismo tiempo empiecen a comprender lo que es el consentimiento. Además, ella creció con casi cero educación sexual por parte de su institución educativa.



Como lo recuerda, cuando era pequeña le pusieron un video sobre una mujer y un hombre que con flechas señalaba sus órganos sexuales. De esto no aprendió más que a sentirse incómoda con la conversación.



Lo que ella busca con la normalización del sexo desde una temprana edad es que sus hijos se sientan en confianza no solo de hablar sino también de preguntar sobre cosas que no entiendan sin sentir vergüenza, como le ocurrió a ella.

"Esto es algo que me apasiona y realmente creo que cuanto más normalicemos estas cosas, menos posibilidades habrá de que nuestros hijos vayan a nuestras espaldas y se metan en situaciones más adelante", comentó Hemmingham.



Además, también comenzó a hablarle a su hija de tres años sobre qué es la menstruación, para que en el momento en que le suceda ella tenga todas las herramientas a su alcance para entender cuáles son los cambios por los que atravesará su cuerpo.



Sin embargo, hay muchos padres que se sienten amenazados por la manera en que Hemmingham educa a sus propios hijos.

Justamente en Wales, Gran Bretaña, el gobierno intentó pasar una ley para que la educación sexual fuera obligatoria para niños entre los 3 y los 16 años. Sin embargo, un grupo llamado ‘Public Child Protection’ comenzó acciones legales para que esto no sea posible.



Según Lucia Thomas, quien es parte de la campaña, hay una idea “progresista y agresiva que busca inculcar en los niños y jóvenes ideologías que los padres encontrarían inapropiadas".

