La mamá de Neymar habría terminado con su novio 31 años menor

La confirmación del romance de la mamá del futbolista Neymar, Nadine Santos, con el joven Tiago Ramos, al inicio de abril, fue toda una sorpresa. El hecho se conoció luego de que Santos publicara una foto en redes sociales con su nuevo novio. Sin embargo, hoy existen rumores de que esa relación se terminó y que no alcanzó ni siquiera a cumplir un mes.

Según informó el diario 'Mundo Deportivo', de España, a Santos no le gustó el pasado amoroso de Ramos, pues de acuerdo con este medio se conoció que el joven era bisexual y habría hecho parte de un matrimonio de tres conformado por Hans Madrid y Raphael Stemberg. Además, medios brasileños también habrían informado que Ramos tenía una relación con el cocinero de Neymar.



También habría tenido relación con el especialista en relaciones públicas, Irinaldo Oliver, quien le contó al medio brasileño 'Extra': “Él siempre fue bisexual... Y siempre le gustaron las mujeres mayores. Cuando terminamos me bloqueó, pero es un chico muy dulce”.



La sumatoria de acontecimientos no le habrían gustado a la madre del jugador y, aparentemente, la relación se terminó por este motivo.



Cabe recordar que Nadine tiene 53 años, mientras que Ramos tiene 22. Pese a esto, Neymar demostró su apoyo a la relación y le deseó a su madre que fuera feliz en ella.

Ramos es un reconocido 'influencer' y 'gamer' en Brasil. Cuando el joven era adolescente, ingresó al mundo del fútbol y jugó en el equipo Ferroviario, de Fortaleza, en el 2018.



Al año siguiente se fue a España y jugó en equipos de campeonatos regionales de la Comunidad de Extremadura: el Villafranca de los Barros y el CP Guareña.



En su cuenta de Instagram comparte diferentes rutinas de ejercicios en las que presume su físico. También ha demostrado ser activo en la plataforma Tik Tok, en la que comparte diferentes bailes y bromas.

Tendencias EL TIEMPO