Cristy Nodal, la madre del popular cantante mexicano Christian Nodal, compartió este lunes que vivió "un milagro" tras haber sido diagnosticada con un tumor maligno en el colon que poco tiempo antes de someterse a cirugía desapareció.



"Me hicieron una cantidad de estudios donde el diagnóstico nos llevó a que era que tenía un tumor en el colon. Lo grandioso fue que ya para operarme me volvieron hacer estudios para confirmar y seguir con los procedimientos y fue ahí donde se dieron cuenta que ya no estaba ese tumor, como si nunca hubiera tenido ningún problema", se lee en un comunicado emitido por el sello discográfico del cantante de Adiós amor.



"A esto yo no le llamo suerte, a esto yo lo llamo ¡un milagro de vida!", ahonda la madre del artista, quien además compartió su felicidad en redes sociales desde la cama del hospital en el que había sido internada. En el mismo escrito, la mujer cuenta que fue en 2018 cuando tuvo su "primera lucha" contra esta enfermedad y que un año más tarde comenzó a tener problemas con el estómago.

En aquel entonces los diagnósticos no fueron exactos, pues incluso se sometió a diversas cirugías de vesícula y hernias que no terminaron con sus problemas de salud. También narra que en febrero de este 2022 comenzó a no "tolerar" la comida, lo que le generó "anemia" y debilitamiento y que para marzo había decaído considerablemente "al grado de no poder comer absolutamente nada".



Finalmente, tras reportar que -como un "milagro de la vida"- se recuperó, Cristy agradeció sus amigos, familia y seguidores el apoyo que le brindaron durante el tiempo que se encontraba mal.

También manifestó que su intención de mantener activas sus redes sociales en estos meses era para complacer a los seguidores de su hijo. "Mi cuenta fue desde un principio para los clubs de fans de Christian Nodal, para mantenerlos al tanto de todo referente a Nodal. Por eso mi cuenta no está verificada, porque solo quiero dirigirme a las personas que saben de mí y me demuestran todo su amor, apoyo y todo su cariño", termina el comunicado.



EFE