La actriz y viuda del director José Ángel García, Bella De La Vega, ha dado de que hablar en redes sociales, pues aseguró que vende su ropa interior usada en internet y con eso se está haciendo millonaria.

La madrastra de Gael García Bernal, de 44 años, comentó que abrió una cuenta de OnlyFans por necesidad económica. Sin embargo, esta le ha dado bastantes éxitos, incluso, complace a sus clientes vendiéndoles su lencería, según la entrevista que le realizó el medio de comunicación TV Notas.



“Todo empezó porque me decían que les vendiera una prenda íntima con mi aroma, y yo dije: ‘Ah, pues puede ser un sostén bonito con pedrería”, le comentó al medio ya mencionado.



Pero esta opción no les gustó mucho a sus seguidores, quienes le pidieron que vendiera otras cosas. “Que me dicen: ‘No, no, tanguitas’. Así de plano me lo pidieron, lo analicé y no le vi nada de malo”, afirmó.

Así mismo, Bella comentó que los seguidores de Gael García son sus principales clientes, pues sienten que están más cerca del actor al tener una prenda de su madrastra.



“Me da orgullo que me relacionen con una estrella internacional como él y que los fans sientan que con mi ropa usada tienen una cercanía con él. Aunque yo no tuviera tanta relación con Gael, es un hecho que hubo ese vínculo y su papá nos unió en ese momento, así que él sigue siendo parte de lo que fue mi vida, la gente lo sabe y así lo percibe”, aseguró.

¿Cómo es la ropa íntima que vende?

Bella De La Vega confesó que si vende la ropa interior usada, pero aclaró que la limpia y prácticamente se ve como nueva. “Son de mi propia marca, las uso por lo menos una vez para complacer a mis fans, ya que ellos las piden así (…) Se puede decir que son seminuevas, hasta les pongo un poco de perfume, aunque solamente un poco para que no se pierda mi aroma”, contó.



Sus clientes están en toda Latinoamérica y le piden su ropa interior en su mayoría en México, pero también en República Dominicana, Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Brasil.



Para hacer la compra la gente primero la contacta en sus redes sociales, luego “hacen el depósito para la venta de la tanga usada y en ese precio ya viene incluido el costo de envío”, contó.



Bella reveló que el precio de la lencería varía entre 8 a 10 pesos mexicanos (2.003.344 a 2.504.180 pesos colombianos). Así mismo, admitió que le han comprado más de 50 prendas de 8 mil pesos, lo que suma unos 400 mil pesos mexicanos (100.167.200 pesos colombianos) en un mes.



Por último, la mujer afirmó que no le da pena hacer lo que hace y las críticas que recibe no le hacen daño, pues esas personas no son sus clientes, ni sus amigos.

La relación de Gael García y Bella De La Vega



La modelo inició su relación sentimental con el padre de Gael García, José Ángel, en 2017 y concluyó con su deceso en el 22 de enero de 2021. Al parecer, ya no mantiene contacto con el actor, por lo que es poco probable que haga algún comentario sobre la venta de su ropa interior.



En el 2022, Bella comentó que comenzó una nueva relación con un empresario, quien le lleva 20 años. Por el momento, se desconoce si continúa en esa relación. Sin embargo, en sus redes sociales constantemente hace alusión a su difunto esposo.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

