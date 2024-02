El 'costalazo' de Madonna en pleno concierto y su graciosa reacción en vivo

Madonna se ha hecho tendencia en las redes sociales por un incidente del que fue protagonista en medio de uno de sus conciertos.

La cantante llamó la atención tras su presentación en Seattle, Estados Unidos, ciudad que está incluida en la gira de 'The Celebration Tour', con la que se conmemoran sus 40 años de carrera artística.



De acuerdo con lo visto en varios videos subidos a las redes sociales, Madonna estaba interpretando ‘Open your heart’, al mismo tiempo que uno de sus bailarines debía arrastrarla mientras estaba sentada en una silla.

Madonna tiene accidente en concierto

Por desgracia, cuando el personaje iba corriendo con la artista a su espalda, se tropezó, al parecer, por los tacones altos que tenía puestos.



Ambos se fueron contra el suelo del escenario y rápidamente el bailarín se levantó, tomó la silla para acomodarla más adelante y se marchó.



Madonna continuó en el suelo interpretando la canción, pero no pudo contener la risa. Seguidamente, se levantó y se sentó en la silla, pero no lograba superar lo acontecido, una bailarina se acercó a ella para abrazarla y reírse ahí unos segundos.



Ante el suceso, el público empezó a gritar y a elogiar a la mujer, de 65 años, por continuar el ‘show’ a pesar del accidente.

En redes sociales se vio algunas reacciones como: “Es que correr cargando peso y con esos tacones jajajaja”, “Mi primera chamba, recuerdo el día que de la chamba me enamoré”, “A su edad, pobre su cadera”, “Toda una artista, que siga el ‘show’”, “Creo que alguien ya fue despedido”, “Pero se levanta cual diva” y “Muy profesional, siguió con el concierto en el piso”.



Cabe destacar que, en junio del 2023, Madonna fue intervenida en una UCI en Estados Unidos por una grave infección bacteriana, esto llevó a que la gira de 'The Celebration Tour' se aplazara unos meses.



Hace 60 años el pop vio nacer a sus dos reyes

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

