Madonna, una de las cantantes más populares e icónicas del género del pop, sorprendió a sus fanáticos en un video que publicó en su red social de TikTok, en el que se somete a un reto: "Si fallo, soy gay", como lo exclamó en la grabación.

La cantante, de 64 años de edad, tenía una de sus prendas de ropa interior color rosa en su mano y, el objetivo, era encestarla en una caneca. Pero, si fallaba, significaba que la artista era homosexual, así como lo explicó en el video.



Durante el desafío, la artista de éxitos como ‘Material Girl’, ´Vogue’, ‘Like a Virgin’, ‘Frozen On Fire’, entre otros, no logró encestar la prenda en la caneca, por lo que le dio a entender a sus seguidores que es gay.



El video se ha vuelto viral y ha dejado a la imaginación de sus seguidores si se trata de una confesión, una indirecta, una broma o tan solo un reto de redes sociales.



No obstante, entre los amores que han marcado la vida de la artista no se conoce una relación oficial con una mujer. Hasta el momento, se sabe que Madonna tuvo dos matrimonios, el primero con el actor estadounidense Sean Penn, con quien se casó en 1985 y se divorció en 1989. Su otro esposo fue Guy Ritchie, director, productor y guionista de cine. Duraron ocho años de casados y se divorciaron en 2008.



Aunque hay algunas de sus interpretaciones musicales que son consideradas himnos de la comunidad LGBTIQ+, como, por ejemplo, ‘Express Yourself’ y ‘Vogue’, Madonna no se ha destapado a sus fans como una mujer con orientación sexual diferente a ser hetero.



Sin embargo, las incógnitas por su orientación sexual vienen desde el mes pasado, cuando la vieron darse un beso con la rapera Tokischa en la semana de la moda en Nueva York, Estados Unidos. y, además, publicarse su ruptura amorosa de tres años con uno de sus bailarines, Ahlamalik Williams.



Sin embargo, la estrella del pop no ha confesado públicamente si realmente es homosexual; las respuestas se han basado únicamente a través de especulaciones por sus comportamiento, como, por ejemplo, el reto que subió recientemente a su cuenta de TikTok.

