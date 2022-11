Madonna es catalogada como la 'reina del pop' y no en vano, ya que tiene una trayectoria musical que marcó un antes y después para el género pop. Además, ha influenciado a diferentes artistas de talla mundial, por lo que ha mantenido los últimos 40 años su título en lo más alto de la industria del entretenimiento.



En las últimas horas, la artista ha dejado boquiabiertos a sus más de 18 millones de seguidores en Instagram por haber subido unas fotos en ‘topless’, que pusieron a prueba la censura de una de las redes sociales más importantes del mundo digital.

Fotografía de Madonna en topless en sus historias de Instagram

Esto con el fin de celebrar el aniversario número 30 de uno de sus álbumes más representativos de su carrera, ‘Erótica’, el cual se lanzó originalmente el 20 de octubre de 1992.



Si bien ya es costumbre que la celebridad publique fotografías un tanto subidas de tono, esta vez decidió ir más allá y subió a sus instastories algunas imágenes luciendo semidesnuda y mostrando sus senos.



Sin embargo, una parte de ellos fueron censurados con emojis de caramelos para evitar que Instagram lo tomara como una apología a la pornografía. En la parte inferior, Madonna usó un corsé dorado junto con medias de red.



Cabe destacar que hace 30 años, cuando Madonna estrenó ‘Erotica’, también lanzó ‘Sex’, su libro con desnudos artísticos, como una forma de enganchar al público a sus nuevas canciones; no obstante, para la época fue bastante criticada.

La nueva película sobre la vida de Madonna

Desde hace dos años, cuando se aproximaba el inicio de la pandemia por coronavirus, Universal Studios ha estado a la cabeza de la producción cinematográfica sobre la vida de Madonna. Sin embargo, una de las condiciones que puso sobre la mesa la diva del pop para darle luz verde al proyecto era que ella estuviera a la cabeza y dirigiendo la cinta.



Para ello, se contrató a Diablo Cody, ganadora del Globo de Oro a ‘Mejor Guión’ por su trabajo en ‘Juno’, con el fin de asesorar a la celebridad. Tras haber terminado una primera versión, La escritora se fue a trabajar en otros proyectos, no sin antes dejar a cargo a Erin Cressida Wilson, quien estrenará la nueva edición de 'Blancanieves' en 2023.



Por ahora es muy poco lo que se sabe sobre la trama de esta película, la cual aún no tiene nombre, aunque se especula que tratará sobre los primeros años en la vida de la artista, ya que ha trascendido que el gran final será con la gira titulada 'The Blonde Ambition' en 1990, cuando ella tenía 32 años.



