¿Madonna siguió 'cantando' sin micrófono en un concierto? Esto es lo que se sabe

Madonna es una de las cantantes a nivel mundial más reconocidas y es que a lo largo de varias décadas ha conseguido ser llamada ‘La reina del pop’.

El pasado 8 y 9 de enero, la estadounidense, de 65 años, tuvo presentaciones musicales en Boston frente a miles de personas que en redes sociales dejaron buenos comentarios.



(Le podría interesar: El exclusivo destino de América Latina donde pasan las vacaciones Shakira y Madonna).

Para el 11 y 12 de enero, la intérprete de ‘Material girl’ ofreció más ‘shows’ en Toronto, Canadá, y desde allí llamó la atención cuando tuvo un lapsus frente a sus fanáticos equivocándose al nombrar el lugar en el que se encontraba.



“¿Están listos Boston?”, dijo la cantante y tras darse cuenta de su error, agregó: “Oh mier..., ¿están listos Toronto?”.



En ese instante, hizo mención de Lady Gaga, palabras que fueron tomadas como una burla para su colega: “Les pido perdón. ¿Qué tipo de mier... es esa? Sería como si ustedes estuvieran diciendo, '¡Escuchen, Lady Gaga está tocando esta noche!”, y continuó: “No me gustaría que hagan eso. Quiero decir, no tengo nada en contra de Lady Gaga. ¡La amo, realmente! Amo a cualquiera más bajo que yo”.



(No deje de leer: El sensacional regreso de Madonna en el estreno de su esperado 'Celebration Tour').

Madonna seems to shade Lady Gaga in her concert last night pic.twitter.com/CHrFse9pMR — Malibu🧬 (@MalibuGagaaa) January 13, 2024

¿Madonna cantó sin micrófono?

Como si esto no fuera poco, desde Toronto, Madonna también fue el centro de atención por otro suceso y es que, en medio de la interpretación de una de sus canciones, se le vio cantando sin micrófono.



De acuerdo con un video popular en la red social X (antes Twitter), se ve que la artista baila sobre el escenario y pone una de sus manos en forma de puño como si sostuviese un micrófono.



Segundos más tarde, el equipo de Madonna le pasa un verdadero micrófono para que pueda continuar con su tema musical.



(Lea también: ‘Es un milagro que esté aquí’, dijo Madonna, en medio del llanto, en un concierto).

Este hecho, generó diversidad de reacciones en las redes sociales como: “Madonna es una IA”, “Jajaja honestamente no me sorprende”, “Todos los conciertos doblados”, “Su micrófono de mano es divertidísimo”, “Ella no necesita micrófono”, “Sincronización de labios para tu vida" y "Buen ahorro Madonna”.

madonna forgetting her microphone and running back to get it is something i didn’t know i neededpic.twitter.com/6A68I2QJuJ — M (@madcnnas) January 17, 2024

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias EL TIEMPO

Este es el origen de la Guacherna y por qué se celebra el Carnaval de Barranquilla

Video viral: cocodrilo se deja acariciar y alimentar por hombre en un bote

¿En qué momento es recomendable renegociar una deuda en el 2024?