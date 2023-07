La icono de la música pop Madonna afirmó sentirse "afortunada" por "estar viva" y agradeció el apoyo de sus hijos y sus amigos, un mes después de ser hospitalizada en una unidad de cuidados intensivos (UCI) por una grave infección bacteriana.



"Me di cuenta de lo afortunada que soy de estar viva. Y lo afortunada que soy de haber conocido a estas personas y a tantas otras que ya se han ido", reveló la cantante en una publicación de Instagram que se ha viralizado muy rápidamente este lunes.

La artista, que se vio obligada a posponer su esperada gira 'Celebration Tour' a principios de julio, subió a la red social una serie de fotografías, en las que también aparecen sus hijos David Banda y Lourdes León, acompañada de una reflexión acerca de "el amor de la familia y los amigos".



"Como madre, puedes verte atrapada en las necesidades de tus hijos y en los interminables regalos... Pero cuando las cosas se pusieron feas, mis hijos me ayudaron de verdad. Vi un lado de ellos que nunca había visto antes", detalló Madonna, de 64 años.



Asimismo, aprovechó para agradecer el cariño de su mánager Guy Oseary y recordó que un regalo que él le hizo en el pasado, una foto Polaroid tomada por Andy Warhol en la que aparece el artista y activista social Keith Haring vistiendo una chaqueta con la cara de Michael Jackson pintada en la espalda.



"Lloré cuando abrí este regalo porque me di cuenta de lo afortunada que soy de estar viva", incidió la figura pop.

a publicación concluyó con un mensaje que pareció estar dirigido a los cientos de miles de seguidores con los que cuenta en todo el mundo: "Gracias a todos mis ángeles, que me protegieron y me permitieron quedarme para terminar mi trabajo".



A finales de junio, Oseary anunció que Madonna tenía que interrumpir su gira 'Celebration Tour', cuyo comienzo estaba previsto para el 15 de julio y debía prolongarse durante siete meses.



Tras abandonar el hospital, la intérprete de éxitos como "Like a Virgin" ha afirmado que ahora se encuentra en "vías de recuperación", por lo que el tramo norteamericano del tour se va a reprogramar próximamente y las fechas europeas ya se han pospuesto para el mes de octubre.

Según el Libro Guiness Récords, es la artista femenina con más sencillos en el top 40 de las listas de EEUU. Foto: Archivo EL TIEMPO

'Celebration Tour' será la duodécima gira de Madonna y con ella pretende conmemorar sus 40 años ligada al mundo de la música, que la han consagrado como la artista femenina con más discos vendidos de la historia -más de 300 millones de copias- y le han deparado 7 premios Grammy.



