A pesar de recientes desafíos de salud, Madonna no pierde la pasión y la energía para planificar una gira memorable. Con el 'Celebration Tour' a la vuelta de la esquina, que celebra sus 40 años en la industria musical, la 'reina del pop' espera, al parecer, reunirse con Britney Spears en el escenario.

Fuentes internacionales indican que la intérprete de 'Vogue' ya ha iniciado conversaciones con la 'princesa del pop', intentando convencerla de unirse a ella en el escenario.

Desde que Britney saltó a la fama a finales de los noventa, su talento innato y carisma la posicionaron como un ícono emergente. Madonna reconoció rápidamente su potencial, y su relación profesional y personal se solidificó con el tiempo.



Juntas crearon momentos históricos, como su actuación conjunta en los Video Music Awards de 2003, donde compartieron un icónico beso. Posteriormente, colaboraron en la canción 'Me Against the Music'.

Más allá de los reflectores, las dos artistas compartieron momentos especiales. De hecho, Madonna fue una de las selectas invitadas a la boda de Britney con Sam Asghari en 2022.

A medida que se acerca el inicio del 'Celebration Tour', en el que Madonna actuará en cinco fechas en Los Ángeles en marzo de 2024, surgen rumores de que está intentando convencer a la 'princesa del pop' para que la acompañe en uno de estos shows.



Fuentes cercanas a la cantante estadounidense revelaron a 'Page Six' que la intérprete de 'Like a virgin' quiere que Britney la acompañe en el escenario para conmemorar el 20° aniversario del lanzamiento de 'Me Against the Music'.

A pesar de su historia compartida, algunos dentro del equipo de Madonna expresan preocupación, dado que Britney ha estado alejada de la escena musical durante años. Su último álbum, 'Glory', se lanzó en 2016 y no ha actuado en vivo desde 2018. Actualmente, se concentra en su autobiografía 'The Women in Me', que se lanzará en octubre.

Sin embargo, hay un atisbo de esperanza. Recientemente, tras noticias sobre su divorcio con Sam Asghari, el ícono pop mencionó un posible regreso a la música y la intención de lanzar un nuevo tema relacionado con su libro. Si esto es indicativo de su deseo de volver a los escenarios, podría ser el momento perfecto para una reunión con Madonna.

