Madonna es criticada en redes por llevar una prenda con la imagen del Papa Francisco

La cantante estadounidense Madonna, denominada como la reina del pop, se encuentra en su gira 'Celebration' por Italia.



Esta inició el pasado 14 de octubre en Londres y continuó por otras ciudades de Inglaterra, Bélgica y Dinamarca.



Asimismo, tendrá presentaciones en España, Portugal y Francia y finalizará en el 2024 en Ciudad de México.

En los últimos días, Madonna estuvo realizando sus conciertos en Italia, específicamente en Milán en el Mediolanum fórum, así como también se la vio paseando por las calles de esta ciudad.



La cantante, que siempre ha estado en la polémica, esta vez no fue la excepción, puesto que se la vio vistiendo una vistosa prenda negra con una imagen del Papa Francisco en ella.



Es sabido que la cantante ha solicitado en varias ocasiones una audiencia con el Papa Francisco sin éxito, puesto que lo considera alguien cercano a la cultura moderna, sin embargo, algunas fuertes del Vaticano han asegurado que no tienen intenciones de reunirse con la 'Reina del pop', puesto que desde hace más de 30 años es considerada persona ‘non grata’ en el Vaticano.



(Le puede interesar: ‘Es un milagro que esté aquí’, dijo Madonna, en medio del llanto, en un concierto)



Incluso la cantante le envió un mensaje al mismo pontífice por la red social 'X', antes conocida como Twitter, asegurando que es una 'buena católica' y que la han excomulgado tres veces, pero no ha habido respuesta ni de la Santa Sede ni del Papa.

Comemorando sua carreira em uma super Tour, Madonna circulou por Milão com uma camisa chamativa. Veja!https://t.co/imjETuwj2r — OFuxico (@ofuxico_oficial) November 24, 2023

(Lea más: El sensacional regreso de Madonna en el estreno de su esperado 'Celebration Tour')



Algunos internautas criticaron esta vestimenta y lo catalogaron como ofensivo contra le Sumo Pontífice y que esta no es una forma para conseguir que el Papa la reciba, mientras que otros ven su comportamiento como osado y destacaron su forma de llevar el atuendo y como una manera original de homenajear al 'representante de Dios en la Tierra'.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

La reina del pop, Madonna, presentó a su nuevo novio, quien tiene 35 años menos

Paola Jara sorprende a Jessi Uribe nuevamente en la cocina: ¿ha mejorado?

Revelan la causa de la repentina muerte de querido integrante de 'Noticias Caracol'