Madonna es una de las leyendas más importantes de la música y un icono cultural. La estadounidense alcanzó el reconocimiento en la década de los setenta y desde entonces ha tenido una exitosa carrera.



La artista también es recordada por sus escándalos lejos de la industria musical. En el 2003 se dio un beso con Britney Spears en la tarima de los premios ‘MTV’.



Las imágenes de ese hecho le dieron la vuelta al mundo y causaron una controversia entre sus fanáticos. Ahora, para celebrar sus 64 años, la cantante recreó ese momento.



En una villa italiana en Sicilia, se juntó con un grupo de amigos y realizó una lujosa fiesta de cumpleaños. En su cuenta de Instagram publicó las imágenes y videos del festejo.



El 16 de agosto apareció usando un vestido azul con blanco, de escote profundo, zapatos altos y un sombrero del mismo color del atuendo. ‘La reina del pop’ estuvo en una limusina tomando cocteles y bailando con un grupo de personas.



En una de las grabaciones, Madonna toma por el cuello a cada una de sus acompañantes mujeres y las besa en la boca.



“Besos de cumpleaños”, escribió la intérprete de ‘Like a virgin’.



Días atrás la famosa celebró los 22 años de su hijo, Rocco Ritchie, fruto de su relación con Guy Ritchie. En redes sociales compartió fotos rodeada de todos sus pequeños.

El joven se desempeña como pintor. Foto: Instagram: @madonna

Nuevo álbum

En medio de la celebración, Madonna reveló que lanzará un disco en lo que resta del año. El proyecto llevará por nombre 'Finally enough love: 50 Numbers Ones' y será una colección de cincuenta éxitos de su carrera musical.



El junio de este año estrenó una parte del álbum, 16 canciones que fueron un abrebocas a lo que traerá el trabajo discográfico. Los fanáticos de la artista están a la espera de conocer qué sencillos incluirá ‘la reina del pop’.



Lo único que se conoce hasta el momento es que la elección estará basada en los parámetros de ‘Billboard’. Solo las canciones que hayan recibido reconocimientos por parte de la revista, entrarán al disco.



Hace unas semanas Madonna estrenó un sencillo con Beyoncé llamado ‘Break my soul (The queens Remix)’. El sonido se caracterizó por ser una mezcla del clásico ‘Like a virgin’ con canciones nuevas de la intérprete de ‘Single Ladies’.

