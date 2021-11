Acusan a Madonna de explotación por no pagarle a algunos empleados

Recientemente, la 'Reina del Pop' publicó una foto en su cuenta de Instagram que desató una oleada de críticas contra ella. Madonna tuvo una sesión de fotos en colaboración con el fotógrafo Steven Klein para la revista 'V Magazine'.

¿Trabajar gratis? ¿Por qué no los pagó usted misma? ¿Tiene poco dinero en efectivo o algo así? FACEBOOK

TWITTER

En la publicación, la cantante agradece al equipo que hizo parte de esta producción. Sin embargo, lo que llamó la atención fueron las condiciones en las que se llevó a cabo la sesión de fotos.



"Sabiendo que contra todo pronóstico y con muy poco apoyo de personas no artísticas que siguieron presionando y el hecho de que lo hicimos con un presupuesto casi nulo, ¡todavía pudimos hacer ARTE! ¡El arte no está muerto si tienes la fuerza para luchar por lo que crees!", escribió.



Luego agradeció a todos los que "durmieron en sofás y trabajaron largas horas" de forma gratuita.



Los comentarios no demoraron y, en su mayoría, los internautas tildaron a Madonna de "explotadora". Entre ellos destacó el del productor estadounidense Gaston Trezeguet, quien le comentó: "¿Trabajar gratis? ¿Por qué no los pagó usted misma? ¿Tiene poco dinero en efectivo o algo así?".

Otra internauta escribió: "¿Así que básicamente eres un multimillonaria y esperas que la gente trabaje gratis para apoyarte? Solo porque lo llamas arte, no les pagan".



(Siga leyendo: Jessica Cediel denuncia que inseguridad provocó 'situación familiar grave').



“¿Por qué hay gente trabajando gratis y durmiendo en sofás si trabajan para una multimillonaria?”, le cuestionan varios usuarios.



La polémica también se desató pues en la galería publicada por Madonna, sale Klein con un cuchillo de cocina junto al cuello de la cantante. Esto lo han llamado "apología de la violencia de género".



Klein es un reconocido fotógrafo en el medio. Ha firmado portadas para Britney Spears y hecho parte de videos para Lady Gaga.



Por el momento, ni él ni Madonna se han pronunciado respecto a las críticas.

Más noticias

Policía confirma que atropello en Wisconsin no fue un atentado terrorista

Abel Rodríguez: su esposa habla de los últimos momentos del actor

René Higuita 'regañó' a los hinchas de Nacional por chiflar al equipo

En plena clase, estudiante es esposado y expulsado por no tener vacunas

Carolina Cruz recuerda dura experiencia con su hijo Salvador en el hospital

Tendencias EL TIEMPO