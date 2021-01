Futbolista inglesa se quedó sin club y abrió cuenta en OnlyFans

Madelene Wright hacía parte del equipo Charlton Athletic, el cual está en la segunda división del fútbol femenino inglés.



Sin embargo, unos videos, en los que aparecía manejando una camioneta mientras bebía champaña, y otros en los que aspiraba el aire de un globo, provocaron que fuera expulsada del club deportivo.



Las imágenes, difundidas por Snapchat, “no representaban el carácter de la institución”, según aseguró el Charlton en diciembre de 2020.



Un vocero del club le manifestó a ‘Sun Sport’ que, a pesar de que el comportamiento de Wright fuera inaceptable, estaban preocupados por su bienestar y le proporcionarían apoyo en caso de ser necesario.



Luego del incidente, Wright, de 22 años, publicó en su cuenta de Instagram: “los errores tienen el poder de convertirte en algo mejor de lo que eras antes”.



Tras ello sorprendió a sus seguidores con un inusual anuncio: abriría una cuenta en OnlyFans, plataforma por suscripción enfocada en la distribución de contenido erótico.



La exjugadora le cobra 33 dólares mensuales (aproximadamente 114.000 pesos) al usuario que quiera acceder a su contenido.



Ahora utiliza su cuenta de Instagram para incentivar a sus seguidores a pagar por sus fotos en OnlyFans, pues, frecuentemente, publica versiones censuradas de las imágenes que comparte en la mencionada plataforma.



En enero del 2020 se hicieron públicas unas fotografías en las que, supuestamente, Wright aparecía casi desnuda. Aunque en realidad se trataba de la actriz porno Katie Loulou, quien luego le manifestó al medio británico ‘Daily Star’ que estaba cansada de ser confundida con la jugadora.



“Le envié un mensaje a Maddie para decirle que eran mis fotos, pero que no era yo quien las publicaba. Nunca me contestó, solo me bloqueó”, contó Loulou al medio.



Wright entró al Charlton a comienzos de 2020, luego de que dejara el Millwall, en 2019. En ese equipo también fue investigada por un video que circuló en redes sociales en el cual sostenía a un perro que ‘manejaba’ el volante del carro en el que iba.

