En los últimos días una joven polaca dijo que ella creía ser Madeleine McCann, nombre famoso pues corresponde al de una niña que desapareció en Portugal en 2007. Desde entonces, el mundo tiene los ojos puestos sobre lo que sucede con esta familia.

Ahora muchos están a la espera de que se determine si efectivamente es la niña desaparecida.



Este domingo, el medio inglés ‘The Mirror’ y la misma joven informaron que la familia McCann habría aceptado realizarse una prueba de ADN.

Sin embargo, esta no es la primera vez que alguien dice ser la pequeña Madeleine, pues tres mujeres han dicho lo mismo en diferentes oportunidades.



La primera es Harriet Brookes, una estudiante universitaria de Manchester que en 2017 aseguró tener la misma mancha marrón en el iris y el mismo lunar en el muslo derecho, características de la menor.



Pero teniendo en cuenta que ella era estudiante de la universidad y Madeleine tan solo tendría 14 años para ese momento, muchos dudaron de su historia, por lo que luego dijo que solo se trataba de una broma que se le había salido de control.



La segunda fue Maddie, una Tiktoker que en 2021 dijo que ella era McCann y hasta hizo toda una serie de comparaciones con fotos suyas y de la niña. Pero luego, al igual que la primera, admitió que todo fue un chiste que tomó fuerza por redes sociales.



Embla Jauhorjärvi fue otra mujer que en 2016, en Roma, sostuvo que ella era la niña. La mujer vivía en la calle, decía que era británica y se hacía llamar María, lo que aumentó las sospechas. No obstante, fue su padre quien salió a desmentir la noticia y aseguró que su hija tenía síndrome de Asperger y que llevaba seis meses desaparecida.

