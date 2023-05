Madeleine Beth McCann es una niña británica que desapareció el 3 de mayo de 2007, cuando tenía tres años, mientras estaba de vacaciones con su familia en Praia da Luz, en el Algarve, Portugal.

El caso ha recibido una amplia cobertura mediática tanto en el Reino Unido como a nivel internacional y se convirtió en uno de los casos de desapariciones más conocidos en la historia reciente.

Durante los últimos días, el caso volvió a estar en las portadas de todos los medios europeos, debido a un nuevo e impactante operativo que se realizó entre el martes 23 y el jueves 25 de mayo en Portugal, en el embalse de Arede, a unos 50 kilómetros de Praia da Luz, lugar donde fue secuestrada la niña.

Búsqueda de Madeleine McCann en el embalse de Arede, Portugal. Foto: EFE

Christian Brueckner: carta del principal sospechoso

El medio 'Daily Mail' publicó una carta escrita por Christian Brueckner, en la que cuenta detalles sobre el caso.



A mano y escrita con lápiz, Christian se desliga del caso y acusa a la justicia alemana prácticamente de 'acosarlo'. Incluso, también hizo sorprendentes acusaciones sexuales sobre miembros clave del equipo de investigación, el cual el medio mencionado decidió no publicar de manera completa.

"No te puedes imaginar cómo es cuando todo el mundo cree que eres un asesino de niños, y no lo eres. Me dijeron hace mucho tiempo que la oficina del fiscal estaba cerrando el caso de Madeleine porque no hay ni la más mínima evidencia. Nunca habrá un juicio", afirmó Brueckner en la carta.

"Los fiscales no están diciendo nada al público porque deben entregar los archivos a mis abogados, y contienen mucho material que confirma mi inocencia. Nunca entenderán que la idea que tuvieron fue brillante, ya dije que Hollywood no podría hacerlo mejor, pero eligieron al actor principal equivocado: yo", escribió Christian.

"Estoy escribiendo esto sin autocompasión y mi autoconfianza y autocontrol nunca estuvieron en un nivel más alto. Lo que no te mata te hace más fuerte. ¡Ánimo! Mejores días están llegando", concluyó.

Según el medio mencionado anteriormente, la carta de cuatro páginas de Brueckner termina con un dibujo de una margarita a la que le arrancan los pétalos y las palabras 'no culpable' y 'culpable' circulando a su alrededor y la leyenda 'Se acerca la primavera...', junto a ella.

Por otra parte, el medio indica que, la grafóloga Tracey Trussell, que examinó la última carta y otras que envió en los últimos dos años, dijo que mostraban que Brueckner estaba 'distorsionado, engañado' y que sus 'vistas fantásticas son constantes, inmutables'.



Ademas, Tracey Trussell añade que sus letras indicaban a alguien que quería 'comandar y controlar' y agregó que 'el trazo largo y extendido en la letra S reclinada es un símbolo de 'alguien que sufre con sentimientos de culpa'.

"En algunos casos, este símbolo se ve donde se ha producido una muerte violenta cerca de quien escribe, y están tratando de aceptarlo. Cualquiera que sea la verdad, existe la necesidad de alimentar continuamente su ego, y su objetivo final es obtener algún tipo de reconocimiento", puntualizó la grafóloga.

Caso de Madeleine McCann está cerca de esclarecerse | El Tiempo



MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

