Mientras se jugaba el partido entre América de Cali y Águilas Doradas por la jornada 13 de la Liga Betplay Dimayor 2023-I. Macnelly Torres hizo un comentario a través de sus redes sociales en el que comentaba que la narración del partido era diferente a la que se había visto en el encuentro de Junior y Nacional.



Frente a esto los narradores de Win decidieron responder: "Un abrazo a Macnelly. Lo admiro mucho como jugador y, seguramente, ahora que tenga más minutos de radio aprenderá a escuchar mejor”, lo que desató una serie de comentarios entre los narradores y el exdeportista.



La respuesta de Campo Elías al aire:



“Un abrazo a Macnelly. Lo admiro mucho como jugador y, seguramente, ahora que tenga más minutos de radio aprenderá a escuchar mejor.



Y Javiér Fernández acotó: “Si. El aprendizaje. Hay que cumplir los ciclos”. https://t.co/TigyI6y6Aa — Paolo Arenas (@PaoloArenas) April 12, 2023

La discusión de trasladó a las redes sociales, allí Campo Elías Terán describió que el exjugador debía escuchar mejor: "Por que quien está hablando de las bondades del juego ofensivo soy yo. A mi me gusta es que los equipos ataquen. Abrazo”.



Por su parte Macnelly dijo: "Iniciaste hablando de que es el equipo que más le reciben gol” y enfatizó: "Me parece egocéntrico de tu aparte decir que con la experiencia en la radio voy aprender escuchar como les duele cuando le sacan la famosa frase 'es que yo jugué y tú no'”.



“A mi me parece irrespetuoso y arrogante de tu parte decir que estaba alegre o no con un partido. Tú analizarás el fútbol así. Y lo respeto. Yo no. Y si escucharas lo que se dice entenderías lo que se dijo de águilas durante todo el partido. Bájale al ego”, finalizó el narrador deportivo.



Mientras que Macnelly dijo que podía hacerse un debate sin ofender y que le ofrecía disculpas.

