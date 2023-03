Millonarios tuvo una estrella en su partido más reciente de este domingo contra el Santa Fe, y esa fue el capitán del conjunto, Mackalister Silva, quien asumió el clásico 311 luego de las bajas que tuvo el equipo por la larga lista de lesionados.

Sin embargo, en medio del juego, que estuvo marcado por un Silva encendido, hubo tiempo incluso para las bromas, como quedó registrado en video.



Además de haberse llevado el equipo a cuestas para lograr la victoria del clásico entre estos dos equipos, Mackalister Silva también tomó la iniciativa para mantener los ánimos relajados.



A pesar de que pudo pasar desapercibido en vivo, en la mitad del juego el líder práctico del conjunto 'albiceleste' decidió acercarse a su compañero, el arquero Juan Moreno, aparentemente para mostrarle un problema que tenía con la banda de capitán.



Sin embargo, los videos dejan ver que cuando Moreno intenta acercarse para entender cuál era la molestia, Silva sube rápidamente su mano hasta alcanzar a dar una ligera cachetada a su compañero.

Luego, los dos se alejan entre risas, pues parece haber suficiente confianza entre ellos como para hacer este tipo de bromas que podrían terminar en una pelea sin mayor cruce de palabras con cualquier contrincante.



El momento, que fue compartido por cientos de internautas, ha sido acogido con gracia por los hinchas, quienes llenaron los comentarios de los videos con elogios para el capitán 'embajador'.



"No soy de Milos pero ese jugador me cae bien", "Macka, te amo", "Qué jugador es Mckalister, no entiendo por qué no lo han tenido en cuenta en la selección" y "Este es, ante todo, un gran señor y además de gran jugador es un líder", fueron algunas apreciaciones de los seguidores.



REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias