Gran revuelo están causando las declaraciones que relizó el músico Machine Gun Kelly al documental ‘Life in Pink’ de Hulu, pues confesó que durante un momento de crisis estuvo a punto de tomar la decisión de quitarse la vida, cuando estaba en medio de una llamada con su actual pareja, la actriz Megan Fox.



Según lo mencionado en la cinta, su depresión tiene origen desde el momento del fallecimiento de su padre en 2020. Un hecho que le ocasionó un profundo dolor durante casi un año y que lo ayudó a componer ‘Lonely’, sencillo que dedicó a su progenitor, y que según Kelly sirvió para sobrellevar su pérdida.

Colson Beker, nombre de pila del rapero, contó que no ha tenido una vida sencilla y que ha estado sumergido en algunas situaciones emocionales fuertes que lo han hecho pensar en hacer cosas desagradables en momentos que él definió como “Muy, muy oscuros”.



Pues bien, en la misma pieza audiovisual logró relatar que uno de esos momentos llegaron hace poco y que estuvo a punto de cometer una tragedia, pero que su prometida, la intérprete de ‘Transformers’, pudo cambiar su mentalidad y volverlo un hombre nuevo alejado de sus adicciones.

Llevan dos años de relación. Foto: Instagram de @meganfox

Así se salvó Machine Gun Kelly

Resulta que el actor se encontraba en medio de un episodio de paranoia cuando se encontraba viviendo solo en su casa y mientras que Fox estaba realizando el rodaje de una nueva película en Bulgaria. Él la llamó y le reclamó por su ausencia, debido a que sentía que lo había abandonado en uno de sus momentos más tristes.

Machine Gun Kelly y Megan Fox estan comprometidos desde 2020. Algunos portales manifiestan que ya se casaron en secreto. Foto: Instagram: @meganfox

“Megan fue a Bulgaria a filmar una película y comencé a sentir una paranoia realmente salvaje. Me seguía volviendo paranoico. Sentía que alguien vendría y me haría daño. Ese día, simplemente estalló. No salía de mi habitación y comencé a ponerme muy, muy, muy oscuro”, afirmó Kelly.



Durante la llamada telefónica entre los artistas, el intérprete de ‘Drunk Face’ contó que no se sentía bien y que estaba profundamente decepcionado porque Fox no lo estaba acompañando en ese momento, por lo que decidió tomar un arma de fuego y apuntarla en su boca.



Megan, quien estaba al otro lado de la línea, se quedó en silencio absoluto y solo se escuchó la voz de su hija Cassie, de 12 años, diciendo: “Quiero verte como mi padre”, a lo que Fox agregó “Quiero verte como mi futuro esposo”.



Unas palabras que hicieron que el rapero cambiara de opinión y lo hiciera recapacitar sobre su desacertada actitud. Posteriormente, manifestó que no ha sido la única vez que ha recibido ayuda de su prometida, pues ella lo impulsa a manejar sus adicciones y a controlar sus trastornos mentales.

Líneas de atención para ayuda psicológica.

Si usted es una persona que ha manifestado sensaciones similares se le aconseja consultar a un médico especialista que lo pueda guiar en su proceso. Así mismo, es importante que logre hablar con su familia y pida ayuda a sus seres más cercanos.



Por otro lado, también puede solicitar asesoramiento a la línea 106 o a través del número 3007548933 las 24 horas del día. Recuerde que esta es una disposición avalada por la ley 1616 de 2013, por la cual se expide la ley nacional de salud mental y se dictan otras disposiciones.



“La Línea 106 “El poder de ser escuchado” es una línea de ayuda, intervención psicosocial y/o soporte en crisis no presencial, atendido por un equipo de profesionales en psicología que brindan un espacio de escucha, orientación y apoyo emocional a toda la ciudadanía (de cualquier edad) para que compartan todo tipo de situaciones que pueden presentarse en su cotidianidad”, reza la página principal de la Alcaldía de Bogotá.

