Macaulay Culkin defendió a Michael Jackson: 'Nunca hizo nada'

El caso contra Michael Jackson por presuntos abusos sexuales a niños ha dado mucho de qué hablar. Incluso, en marzo de 2019, casi 10 años después de la muerte del ‘Rey del pop’, la cadena de televisión ‘HBO’ lanzó un documental llamado ‘Leaving Neverland’. en el que recoge los testimonios de dos hombres que aseguraron haber sido abusados por el artista.

En los últimos días, Macaulay Culkin decidió hablar sobre su relación con Jackson. En una entrevista para la revista ‘Esquire’ contó que, como vivían cerca, lograron ser muy buenos amigos.



Sin embargo, esa misma cercanía fue la que dio pie para que muchos aseguraron que el famoso niño era víctima de abusos por parte del cantante. Finalmente, Culkin ha hablado sobre lo que vivió con él y aseguró que nunca le hizo algo.



“Mira”, dijo Culkin. “Es la verdad: él nunca me hizo nada. Nunca lo vi (a Jackson) hacer nada. Y especialmente en este momento, no tengo ningún motivo para esconder algo. Él ha muerto (…) Ahora podría hablar, y si tuviera algo de decir, definitivamente lo haría. Pero no, nunca vi nada; él nunca hizo nada.”, aseguró en la misma entrevista.

Uno de los niños que años después acuso a Jackson en el documental 'Leaving Neverland' de haber abusado de él. Foto: EFE Cortesía Sundance Institute

la última vez que se encontraron fue en un baño de hombres en el Palacio de Justicia del condando de Santa Bárbara, en Estados Unidos, en el 2005. En ese entonces, Culkin declaró como testigo en el juicio contra Jackson en el que estaba siendo acusado por intoxicar y molestar a un niño, de 13 años, que tenía cáncer. Después, el cantante fue absuelto.



"'Mejor no hablemos. No quiero influenciar tu testimonio'", recordó el actor de la pequeña charla que tuvieron. "Luego, nos abrazamos y volvimos al juicio", agregó.Jackson murió en el 2009.

Su fallida audición para Quentin Tarantino

En la misma entrevista, Culkin fue muy sincero y habló sobre un reciente fracaso profesional.



Confesó que se presentó a una audición para ‘Érase una vez en… Hollywood’, la reciente película de Quentin Tarantino que fue estrenada el año pasado y que contó con la participación de Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie entre otros.



“Fue un desastre”, dijo. “No me hubiera contratado. De todos modos, soy terrible en las audiciones y esta fue mi primera audición como en ocho años.”



A pesar del fallo, no descarta que, eventualmente, vuelva a aparecer en la pantalla grande.

Tendencias EL TIEMPO