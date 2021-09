'Que se lo gane alguien hambriento de fama': Marbelle sobre MasterChef

Ha pasado casi una semana desde el polémico capítulo de MasterChef Celebrity Colombia, emitido la noche del domingo, y la discusión frente a la presunta estrategia de Catalina Maya para hacer perder a su equipo sigue al rojo vivo.



Tras las declaraciones del comediante Frank Martínez en las que desmentía que él y sus compañeros estaban 'enguayabados' el día de la prueba, según lo afirmaba Marbelle, muchos internautas han criticado a la cantante por intentar defender a la modelo paisa.



De hecho, un usuario de Twitter aseguró que quién parecía estar 'enguayabada' era Catalina, a lo que Marbelle le respondió: "Y otros cuatro que no quiero mencionar sino en el momento indicado... Hipócritas asolapados".



Pero la controversia no se detiene ahí. La cantante siguió respondiendo a varios de sus detractores, incluso, afirmó que no le interesa ganar el programa y que su participación está "dándole fama a otros".



Finalmente, concluyó: "Que se lo gane un hambriento de fama".

Que se lo gane alguien hambriento .. DE FAMA! 😂🤣 — MARBELLE (@Marbelle30) September 16, 2021

Palabras que, como todo lo relacionado a esta nueva temporada del programa de cocina, han recibido comentarios a favor y en contra, pues están quienes concuerdan con la cantante y quienes, por el contrario, continúan expresando su descontento con lo sucedido la noche del domingo.

