Mabel Moreno habló de la violencia psicológica que, según ella, vivió con su exesposo

Mabel Moreno, reconocida como una de las actrices más destacadas de Colombia, ha mantenido su prominencia en la industria del entretenimiento durante más de dos décadas, gracias a su talento versátil que la ha llevado a protagonizar desde comedias hasta profundos dramas.



Papeles destacados en producciones como 'La ley del corazón' o el remake de 'Café con aroma de mujer' la han mantenido en el centro de atención, sorprendiendo constantemente a su audiencia con su capacidad camaleónica frente a las cámaras.

A pesar de su prominencia en el mundo del espectáculo, Moreno ha logrado mantener una vida personal alejada de los escándalos mediáticos, caracterizándose por su discreción y enfoque en su carrera artística.



A excepción de su relación sentimental con el también actor Iván López, su vida privada ha permanecido mayormente fuera del escrutinio público, sin verse envuelta en controversias que puedan eclipsar su trayectoria profesional.

Revelaciones: una relación marcada por la desvalorización y el desgaste



Recientemente, en una entrevista exclusiva con el medio Aló, Mabel Moreno abrió las puertas a detalles inéditos sobre una relación pasada que dejó una profunda huella en su vida.



En este revelador diálogo, la actriz compartió experiencias de desvalorización y maltrato emocional que, según ella, vivió por parte de su expareja, quien no apreciaba su carrera artística ni su forma de ganarse la vida.

"Me decía: ‘Ay, qué lobera que seas actriz, que pereza que actúes’. Cosas muy inconscientes que te van empezando a desdibujar y a minimizar y el problema es que uno empieza a comprar esas ideas para mantener un matrimonio", confesó Moreno durante la entrevista, evidenciando el impacto negativo que tuvo la actitud de su entonces esposo en su autoestima y bienestar emocional.

El desafío de encontrar la felicidad en medio de la adversidad



A pesar de haberse casado con esta persona, Moreno reconoce que nunca experimentó la felicidad en esa unión, siendo constantemente afectada por los prejuicios y la falta de apoyo hacia su carrera.

"Y mi matrimonio me hacía infeliz. Mi exesposo no toleraba mi trabajo, odiaba la actuación entonces me sentía frustrada y juzgada, así que tomé la decisión de divorciarme y mi vida cambió. Sané y seguí adelante", agregó la actriz, destacando el proceso de sanación y empoderamiento que siguió a su decisión de poner fin a esa relación tóxica.

Aunque la identidad y profesión de su expareja no han sido reveladas, se sabe que esta relación representó su primer amor y perduró por más de una década, hasta que la actitud de su pareja se volvió insostenible para ella.

El camino hacia la autenticidad y la plenitud personal

Si bien Moreno no descarta la posibilidad de volver a casarse en el futuro, actualmente no considera esa opción como una prioridad en su vida. Este giro en su historia personal fue revelado públicamente hace unos meses durante una conversación en el programa 'La sala de Laura Acuña', donde compartió detalles íntimos sobre su matrimonio, confirmando que se casó a la temprana edad de 22 años y se separó a los 30.

"Mi decisión fue dejar de ser yo, dejar de crecer, para mantener ese matrimonio", reflexionó Moreno sobre las sacrificios que realizó en aras de preservar una relación que eventualmente la alejó de su propia felicidad y realización personal.

El punto de inflexión en la vida de Mabel Moreno llegó cuando su madre le ofreció un consejo que resonó profundamente en su corazón. Lejos de conformarse con una vida de infelicidad para satisfacer las expectativas externas, su madre la instó a priorizar su propia felicidad y autenticidad por encima de todo.



"Si estás casada por darme gusto a mí o gusto a los de tu alrededor, te sales de ahí porque es tu vida", recordó Moreno las palabras sabias de su progenitora, que la motivaron a liberarse de las ataduras de una relación que la estaba restringiendo y limitando su crecimiento personal.

En busca de la verdadera felicidad: un mensaje de empoderamiento y autenticidad



Hoy en día, Mabel Moreno encuentra su felicidad en el camino de la autenticidad y el crecimiento personal, recordando a otras personas la importancia de mantenerse fieles a sí mismos y perseguir sus propios sueños, sin permitir que las expectativas externas dicten su camino.

"Decir en ese momento: ‘Me voy a separar porque ya no soy feliz’. Fue un impulso que me dio [mi mamá] y fue lo mejor. Seguí mi carrera y fui feliz, incluso mis amigas me decían que me asentaba bien haberme separado. Por eso les digo: Nunca se desconecten de sus cosas para dar gusto a alguien o a la sociedad", concluyó Moreno, con un mensaje de empoderamiento y autenticidad para todos aquellos que enfrentan desafíos similares en sus vidas.

