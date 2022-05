En dialogo con la ‘Diva Rebeca' la actriz de 38 años reveló que estuvo en una relación seria por diez años, de los cuales pasó ocho años casada. El matrimonio terminó porque a su esposo no le gustaba que participara en la actuación.



La actriz de ‘Susana y Elvira’, ‘Café con aroma de mujer’ y ‘Chepe Fortuna’ contó que cuando hacía parte de esta última telenovela iniciaron los problemas con su esposo. El personaje que interpretaba fue cambiado por otra actriz a mitad del programa y la modificación sorprendió a los televidentes del momento.

Estuve casada con un hombre que no quería que yo fuera actriz, ni le gustaba que yo brillara mucho FACEBOOK

Ahora Mabel confesó que la renuncia se debió a problemas de depresión y salud mental que tenía en ese entonces. En la entrevista explicó que no se sentía satisfecha con su vida.



“Me casé muy chiquita y a mi exmarido no le gustaba que yo fuera actriz y yo soy actriz desde niña. Eso me generó un conflicto y tuve que analizar qué era lo que yo quería en mi vida y tomar la decisión de separarme, que tampoco fue fácil en una relación de 10 años” reveló en el programa.

En otra entrevista, concedida para ‘La Sala de Laura Acuña’, la actriz recordó su matrimonio y aseguró que haber quemado esa etapa tan joven, fue lo que le permitió crecer como persona y convertirse en la mujer que es hoy en día.



“Estuve casada con un hombre que no quería que yo fuera actriz, ni le gustaba que yo brillara mucho y yo le hice caso ... eso me significó a mí una tristeza muy profunda” explicó la actriz.



Cuando dejó la actuación por unos meses, Mabel se dedicó a estudiar, hacer teatro y se mantuvo alejada de los medios. Sin embargo, solo se hundió más en la depresión.

La influencia de su familia

Moreno explicó en sus declaraciones que su mamá fue una pieza fundamental para que dejara su matrimonio. Al verla deprimida, le aconsejó que no se quedara en una relación solo por mantener una idea social o por miedo a ser juzgada.



“Si estás casada por darme gusto a mí o gusto a los de tu alrededor, te sales de ahí porque es tu vida" le dijo su madre y fueron las palabras que le dieron el ultimo impulso para separarse.



Finalmente al acabarse el matrimonio volvió a hacer algunas de las cosas que le gustan, como escribir guiones, actuar y estar con amigos. “Desde que me separé ha sido como que a mí nadie me va a volver a decir cómo ser” detalló.

Mabel Moreno ha actuado, desde los 16 años, en más de diez novelas. Foto: Héctor Fabio Zamora - Archivo / EL TIEMPO

