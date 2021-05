Mabel Cartagena tuvo que salir de Cali por amenazas y ofensas en redes

Mabel Cartagena es una presentadora de televisión y comentarista radial colombiana, recordada por salir tanto en las pantallas de ‘Caracol Televisión’ como del ‘Canal RCN’.



(Le puede interesar: Faustino 'Tino' Asprilla responde por video con mensaje tergiversado).

La barranquillera, de 38 años, es toda una celebridad en redes sociales. En su cuenta de Instagram comparte contenido con sus seguidores y publicita su marca de productos de belleza, llamada ‘Mejor juntas’, y su línea de zapatos para dama.



Sin embargo, hace poco vivió un momento desagradable en redes. Ella hizo una transmisión en la cual relató lo duro que han sido estos días de paro nacional.



Entre lágrimas y con la voz cortada, compartió con sus fanáticos que ha recibido duras críticas, malos comentarios y hasta amenazas debido a que decidió alejarse por 15 días de las redes sociales desde que empezaron las jornadas de protesta social en el país.



“Quiero empezar diciéndoles que estos días han sido muy difíciles. Creo que desde el día uno. De pronto... Una nunca dimensiona cómo se va a poner no solo Colombia, sino Cali y se desencadenaron muchísimos eventos que me terminaban afectando indirecta y directamente”, explicó la influenciadora.



(Lea también: Justin Bieber se pronunció sobre protestas en Colombia).



En el ‘En vivo’ comentó que, por una decisión personal y en señal de apoyo a las manifestaciones, consideró que lo mejor era dejar de pautar en sus redes sociales en señal de respeto con los acontecimientos sociales del país.

(Si nos lee desde la app EL TIEMPO vea el contenido aquí).



Según ella, esa fue su forma de demostrar respeto a los manifestantes, sin embargo, al parecer algunos usuarios no lo percibieron así, ya que la señalaron de indiferente con lo que estaba sucediendo en las calles de su ciudad. Llegaron incluso a amenazarla.



Entonces ella, quien vive en Cali, decidió salir de la ciudad y visitar a su mamá, residente en Barranquilla.



“He recibido una ola de insultos, de amenazas, de ofensas de las que realmente nunca estaba preparada y siento que sinceramente no me las merezco. Yo sé que tengo una misión que Dios me ha dejado en mi vida y estoy trabajando en ella. Les he llevado un poco de mi alegría, porque me lo han escrito, en sus momentos de tristeza, de depresión de problemas”, dijo Cartagena. Comentó, además, que se sentía muy sola.



“Sentimos que estábamos corriendo peligro, estamos en Barranquilla en la casa de mi mamá, ha sido como recargarme… Muchos estaban esperando de los influencers que con todo lo que pasó, utilizáramos nuestras redes para informar o para lo que sea, pero nadie sabe la violencia digital que tuvimos que vivir… Yo les puedo decir que estoy muy afectada con todo lo que tuvimos que vivir, pero quiero volver a aparecer sin que me juzguen o me señalen” concluyó.



(Nota relacionada: A Sofía Vergara la critican por bailar mientras Colombia protesta).

Tendencias EL TIEMPO