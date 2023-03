Esta semana, Carolina Cruz ha generado polémica en redes sociales, pues en el matutino ‘Día a Día’ habló de las mujeres que se retiran sus prótesis mamarias. Ella dejó en claro que no tenía nada en contra de este procedimiento, pero para ella, ya era una “moda” y las mujeres que se lo realizaban quedaban planas como un hombre.



“Entonces, pues, se sacó las puchecas, quedó como un hombre, así plana como una pared, con una cicatriz horrible”, comentó la presentadora.

Varios internautas y famosos en redes han mostrado su inconformidad por las palabras que dijo la presentadora, una de ella fue Mabel Cartagena, quien durante años trabajó en el programa ‘El Lavadero’ del Canal RCN, pues varios de sus seguidores le escribieron para que diera su opinión sobre este tema, pues ella se retiró sus prótesis.



Cartagena empezó diciendo que varias personas aseguraban que la caleña se refería a ella con su comentario, pues el doctor que la operó estaba presente en ese momento. “Honestamente, estoy muy segura que Caro no habló de mí, sé que yo quedé completamente plana, porque así vine de fábrica, no me siento como un hombre”, aseguró.



Asimismo, quiso aclarar que es el síndrome de Asia, que es cuando el cuerpo comienza a rechazar a algún organismo extraño, lo que produce ciertos síntomas. Sin embargo, ella resaltó que ella nunca presentó problemas con sus prótesis, pero si los tuvo con los métodos anticonceptivos.

“El Mirena es un tipo de T, que libera una hormona que es mínima, pero ese mínimo, me generó 15 síntomas físicos y dos mentales (…) decidí retirármelo y una vez lo retiré, esto cambió”, comentó Mabel, para explicar por qué tomó la decisión de quitarse los implantes de seno.



La presentadora indicó que en un momento de su vida, sintió que sus senos eran demasiado grandes y por eso decidió cambiarse las prótesis a unas más pequeñas. Cuando ella le mencionó sus planes a sus seguidores, muchos de ellos le hablaron del síndrome de Asia y de sus síntomas, los cuales eran muy parecidos a lo que ella había sentido con el Mirena.



“Cuando me cuentan todo esto yo digo Mabel: ‘ósea tienes que hacerte consciente de esto, si acabas de atravesar esta pesadilla con el Mirena, que tal que tú repitas la historia, vamos a prevenir”, aseguró.

Asimismo, comentó que ella nunca ha dejado de sentirse femenina por no tener sus implantes, incluso, reveló que suele hacer bromas del tamaño de sus senos. Finalmente, comentó que muchas personas así se retiren las prótesis, siguen presentando diferentes síntomas y por eso le recomendó a sus seguidores tener ayuda psicológica para que puedan sentirse mejor.

