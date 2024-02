Mabel Cartagena respondió de manera contundente a las críticas en redes: 'Este año no'

Una de las presentadoras más recordadas por los colombianos es Mabel Cartagena, quien participó en diferentes producciones del 'Canal RCN' y 'Caracol Televisión', tales como: 'Contacto Online', 'Muy buenos días', 'El lavadero', 'Nuestra semana nuestra tele', 'Como en casa' y 'También caerás'.



(Lea también: Mabel Cartagena muestra algunos espacios del lujoso apartamento donde vive).



Actualmente, la bumanguesa se dedica a la creación de contenido, muestra cómo es su día a día, cuenta algunas anécdotas, deja ver los lugares más interesantes de sus viajes, su estilo de vida y los diferentes eventos a los que debe asistir.

Recientemente, la también empresaria le dejó claro a los cerca de 2 millones de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram que no volverá a aceptar ningún comentario negativo que le realicen a ella o a su familia, puesto que no está de acuerdo en que las figuras públicas tengan que tolerar ese tipo de mensajes que pueden ser incómodos y frustrantes.



(De interés: ‘Se aprovecha de mi inocencia’: Calero ante broma de Mabel Cartagena).

Mabel Cartagena no seguirá guardando el silencio por las críticas



La creadora de contenido publicó diversos metrajes en los que le mostraba a sus seguidores todos los detalles de su viaje por Inglaterra, los cuales le gustaron a la mayoría de su público, ya que Mabel Cartagena los hace reír y asustar con sus anécdotas.



Sin embargo, hay quienes no se fijaron en su contenido, sino en aspectos un poco más superficiales, como el aspecto físico de la expresentadora, por tal motivo, decidió tomar acción al respecto y le advirtió a sus 'haters' que este año no guardaría silencio y no aguantaría los comentarios negativos que le dejan en los comentarios.



(Siga leyendo: Mabel Cartagena dice que no se fue de Cali por amenazas).

"Yo llevo muchos meses pensando en hasta dónde tenemos que aguantar todos lo que trabajamos en redes sociales o somos figuras públicas, llámele famoso, aparecido, como tú le quieras llamar. Hasta dónde tenemos que aguantar o soportar el que nos quieran estar dando, criticando y jodie(...) y este año no va a ser".



Todo inició porque una de sus seguidoras escribió: "¿Qué se puso Mabel en la cara?", lo que desató diversos comentarios.



"Como no es mi ‘modus operandi’ responder, y menos de esta forma, el 99 por cierto puso: 'Bien hecho'. Gordi, hay que darles duro, si nos dan duro a nosotros también hay que darles duro y no es que uno sea vengativo, pero es que llega un momento en el que uno dice hasta cuándo yo tengo que estar aguantando", expresó la 'influencer'.

Tras esto, otras personas criticaron a Mabel Cartagena por defender su posición y ella les respondio.



"Ustedes imagínense que yo a la señora que trabaja aquí en mi casa le diga: 'Asquerosa inmunda, como yo te doy a ti la comida, yo te doy plata para que vivas, tú te tienes que aguantar que yo te trate así’. Perdóname, mi amor, pero no, uno tiene que tratar bien a todo el mundo", contó la empresaria.



Tras esto, recalcó que "este año no" seguirá tolerando las críticas que recibe a diario porque quiere cuidar de su salud mental, pues "esta gente desconocida logra desestablizarte, que uno entre en depresión, en ataques de pánico, en crisis de ansiedad y es gente que no conoces pero logran eso en ti”.

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO