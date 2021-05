Mabel Cartagena dice que no se fue de Cali por amenazas

Mabel Cartagena, presentadora de televisión, comentarista radial colombiana e 'influencer', aseguró que su viaje de Cali a Barranquilla no se dio por amenazas.



Medios como EL TIEMPO informamos anteriormente que se había ido de Cali por esa razón, pero ella dijo que fue por las delicadas situaciones que se han presentado en la capital del Valle y que quiso estar con su familia.



“He recibido una ola de insultos, de amenazas, de ofensas de las que realmente nunca estaba preparada y siento que sinceramente no me las merezco. Yo sé que tengo una misión que Dios me ha dejado en mi vida y estoy trabajando en ella. Les he llevado un poco de mi alegría, porque me lo han escrito, en sus momentos de tristeza, de depresión, de problemas”, dijo.



“Quiero empezar diciéndoles que estos días han sido muy difíciles. Creo que desde el día uno. De pronto... una nunca dimensiona cómo se va a poner no solo Colombia, sino Cali, y se desencadenaron muchísimos eventos que me terminaban afectando indirecta y directamente” (SIC), explicó la influenciadora.



Entre lágrimas y con la voz cortada, también compartió con sus fanáticos que decidió viajar a Barranquilla para estar con su familia.



"Yo estaba en la ciudad que más sufrió y no la pasamos bien. Yo sé que la mayoría de Colombia no la pasa bien todos los días, no solamente el día del paro, el día de enfrentamientos, sino todos los santos días. Y ahora que lo tuvimos que vivir en primera persona, que sentimos que estábamos corriendo peligro... Para que sepan, estamos en Barranquilla" (SIC), aseveró en un 'live' que hizo en Instagram para hablar de lo que está sintiendo.



Explicó que la razón por la que decidió publicar nada en sus redes sociales fue, precisamente, por la situación social que vive el país y como una señal de respeto ante esos acontecimientos sociales. No obstante, comentó, la han tildado de 'indiferente'



"Dije: 'No voy a publicar nada, no voy a pautar. No me importa si no gano un peso, pero en este momento el país no está para estar comprando nada'. Yo decidí sacrificar eso (...) Era, de pronto, el granito de arena que pensé que podía aportar en momentos tan difíciles mientras personas morían, mientras personas estaban en sus casas asustadas, mientras Colombia lloraba".

También dijo que por su viaje a Barranquilla ha tenido que recibir mensajes de que no regrese a Cali "porque hui, porque abandoné el barco. Me han llamado rata".



“Muchos estaban esperando de los 'influencers' que con todo lo que pasó, utilizáramos nuestras redes para informar o para lo que sea, pero nadie sabe la violencia digital que tuvimos que vivir… Yo les puedo decir que estoy muy afectada con todo lo que tuvimos que vivir, pero quiero volver a aparecer sin que me juzguen o me señalen” concluyó.



