María José Villavicencio, más conocida en el mundo de las redes sociales como Luz María: ‘la empresaria famosa’, fue acusada en la semana pasada por estafa y robo por la agencia ‘Fragsali Talent’, la cual afirma que la celebridad salió de México sin cumplir un contrato laboral ya firmado.



(Siga leyendo: Justin Bieber reanuda gira de conciertos tras parálisis facial).

Es bien conocida en plataformas como TikTok y Youtube por su canal “Luz María, historias de vida”, un formato parecido a las telenovelas en donde ella protagoniza a la típica empresaria con dinero y empoderada mujer debido a sus diversos negocios.

¿Dónde quedó tu Luz, María? Transfóbica, ladrona, prepotente FACEBOOK

TWITTER

El personaje también juega a vivir en la decadencia, pues su identidad y posición económica se mantienen ocultas durante los episodios y recibe desprecio de las personas, hasta que ella expresa quién es realmente. Algo así como un programa de bromas que intentan generar conciencia social.



Según los reportes oficiales, la influencer habría recibido 13.418 dólares (57 millones de pesos), equivalentes al 50 por ciento del pago contractual, por su participación en unos eventos públicos en los que daría entrevistas a medios de comunicación, pero solamente ofreció una charla.



(También: ¿Anya Taylor-Joy se casó en secreto con su novio?).

“¿Dónde quedó tu Luz, María?, transfóbica, ladrona, prepotente, clasista y fraudulenta. La verdadera cara de María José Villavicencio/Luz María la empresaria multimillonaria”, fueron las palabras de Rodrigo Frigoso,representante de la agencia, en un comunicado oficial.



“En este momento debe de estar tomando un vuelo de vuelta a su país huyendo como ladrona y delincuente, sin dar la cara, sin contestar el teléfono y solo desviando las llamadas sin ninguna explicación, agregó.



Unas declaraciones que se hacen, luego de que algunas personas que trabajaron con Villavicencio argumentaron que la celebridad tiene actitudes homofóbicas y xenófobas y prepotentes.



Esto al especularse que la empresaria había visto los lugares a los que debía asistir, pero al darse cuenta que eran bares gay, supuestamente se negó rotundamente a participar de los eventos.

Algunos documentos

De acuerdo con Fregoso, esto sucedió posterior a una presentación en el club LX LOCX donde María José tuvo la oportunidad de acercarse a sus fanáticos, y tomarse fotografías con personas de la comunidad LGBTTI+ .

Facebook Twitter Linkedin

Luz María Villavicencio es famosa en redes sociales por sus historias de vida. Foto: Instagram: @luzmariayoutober

Ella y su hermana, quien es su manager, comenzaron a gritar al equipo de trabajo que cuidaran su imagen y que no la dejaran tomarse fotos con personas sin playera, “hombres con vestidos baratos y maquillaje de payaso” debido a que ella tiene un concepto “familiar”, se explica en el comunicado.





Entre los documentos contractuales también se encontró que la artista habría pactado publicar un post en sus redes sociales promocionando algunos productos a cambio de algunos beneficios que recibió en la ciudad de Xochimilco, donde logró disfrutar de cirujanos plásticos, compra de accesorios, servicio de uñas y restaurante.



Sin embargo, según mencionan los demandantes, el servicio retributivo no se hizo por parte de la youtuber y nunca subió las historias promocionando el producto a pautar.



(Lea También: Laura Bozzo fue víctima de broma en ‘La casa de los famosos’: ‘me muero’).



Asimismo, se añadió que la influencer y maquillista Lady Santa, una mujer transexual que era la encargada de maquillar a “Luz ma” para la producción de un video también fue discriminada, ya que al ver que era una persona de la comunidad no quiso que ella la maquillara.



“Se acercó con su hermana para decirle que no le gustaba tener contacto con ese tipo de personas, haciendo alusión de que era transexual”.



Actualmente cuenta con 4 millones de seguidores en Tik Tok y cerca de 400 mil suscriptores en su canal de YouTube.

Esto respondió Villavicencio



En una entrevista con la creadora de contenido trans, Diane Rodríguez, la empresaria manifestó que esto son solo acusaciones falsas que lo único que quieren es desprestigiarla con la comunidad LGBTIQ+ y que su colaboración con este público siempre ha sido excelente porque son la audiencia que mejor la ha recibido.



El tema de las redes sociales en donde se me acusa que soy homofóbica o transfóbica es completamente mentira, eso no tiene nada que ver, esa persona me está atacando directamente con la población de mis seguidores, los más vulnerables para mí, él sabe que eso a mí me afectaría muchisimo, por que sabe que la comunidad LGBT es el público que más apertura me ha dado’, dijo María José en entrevista.



‘Esta persona me está atacando y me está haciendo mucho daño, está diciendo muchas cosas que no son y de esas cosas ni siquiera me interesa hablar, sólo quiero que quede claro que a la comunidad LGBT que yo jamás en la vida seré ni transfóbica ni homofóbica’, agregó.



(Le puede interesar: Marbelle le regaló una emotiva serenata a Álvaro Uribe por su cumpleaños).

Respecto a sus contratos laborales ha manifestado que aún no quiere hablar del tema, pues va a esperar a que las cosas se calmen. De igual forma, se ha filtrado que el tema monetario se debe a que no podía llevarse el dinero fuera del país por ser una cantidad muy grande de efectivo.



Sin embargo, no se ha logrado explicar por qué ella no asistió a los eventos programados si ya había pactado su presencia en los contratos.

Más noticias

Epa Colombia incomodó a una turista por promocionar sus productos

Sara Corrales compartió en redes sociales su nuevo look

JLo y Ben Affleck entre los matrimonios secretos en Las Vegas

Tendencias EL TIEMPO

Con información de La Vanguardia, México (GDA)