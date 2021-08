¿Luisito Comunica captó un fenómeno paranormal en uno de sus videos?

El mexicano Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido como Luisito Comunica, es uno de los grandes ‘influencers’ y ‘youtubers’ de Latinoamérica.

En su cuenta de YouTube suele compartir contenido de viajes y exploraciones sociales, por lo que visita varios países y es ampliamente reconocido a nivel mundial.

El pasado 18 de agosto, Luisito subió un video a su canal que se titula: ‘Los audífonos de $15 que CARGAN TU TELÉFONO’, en el cual pone a prueba el producto y da una breve reseña sobre su calidad.



Sin embargo, los suscriptores del ‘youtuber’ no tardaron en darse cuenta de algo inusual: en medio del video, al parecer, un duende de yeso parpadea.



Luisito confirmó, por medio de sus historias de Instagram, que después de revisar el vídeo se dio cuenta que los mensajes de millones de seguidores eran ciertos y, efectivamente, el duende que estaba en su habitación parpadeó. Al menos eso es lo que se ve.



El video cuenta hasta el momento con más de 8 mil comentarios y 1.4 millones de visualizaciones. Vale decir que muchos internautas llegaron hasta el metraje fascinados por el ‘rumor’ del extraño suceso.

De acuerdo con Luisito, fueron tantos los comentarios y mensajes hablando al respecto que decidió tratar el tema mencionando que el vídeo no está editado. Además pidió consejos para saber qué debe hacer con el duende, pues, tras el insólito parpadeo, tiene mucho miedo e inseguridad.



“Si el duende de alguien ha parpadeado de repente, qué debería hacer, a quién debo llamar, qué tipo de especialista debería de ir a mi hogar. Esta vaina es seria”, dijo el ‘influencer’ a sus seguidores.



Luisito incluso mencionó que no sabe si llevar un exorcista a su casa o hacer una magia negra, sin embargo, varios de sus suscriptores contestaron que lo mejor era tener cuidado.



De todas formas, el escepticismo pulula en los comentarios del vídeo: buena parte de los internautas creen que se trata de una edición o, cuanto menos, hacen chistes al respecto.

El influencer mexicano estuvo probando comida de la galería La Alameda, en Cali. Foto: Imagen tomada del video de Luisito Comunica

Luisito visitó Colombia los últimos días de mayo del presente año. Estuvo en Bogotá y Cali en el marco del paro nacional por lo que subió un video llamado ‘Visité Colombia en su momento MÁS CRÍTICO | ¿Qué está pasando?’, el cual da su opinión de las marchas y la situación del país.

El mexicano publicó en su canal de YouTube otros 3 videos en los cuales habla de su visita a Cali, la comida ‘callejera’ del país y su visita al barrio Siloé.

