Lupita Jones, de Miss Universo a la política mexicana

"Fui víctima de ciertos ataques que considero violencia política en razón de género al pretender mantenerme en un estereotipo sobre mi persona. Pero ahora tengo la oportunidad de demostrar que como reina de belleza tenemos capacidades para seguir creciendo", expresó María Guadalupe Jones Garay, conocida como Lupita Jones.

Actualmente es escritora, actriz y empresaria, además de dirigir a nivel nacional el concurso Mexicana Universal. Pero, a pesar de su trayectoria artística y después de caminar por cientos de pasarelas, siempre tuvo un interés en mejorar la calidad de vida de los bajacalifornianos, aseguró en una entrevista.



Después de haber sido ganadora de Miss Universo recibió invitación de diversos partidos políticos mexicanos pero ninguno le convencía porque su interés era el de gobernar el estado fronterizo con Estados Unidos.



"Me sorprendió la propuesta, pero no me asustó porque es algo que yo ya había proyectado en mi vida. No había construido un camino hacia ello pero hay veces que me da miedo lo que pienso porque mis decretos toman una cierta fuerza que ni yo me explico", comentó.

Jones ahora es candidata de la coalición Va X Baja California que conforman los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Revolución Democrática (PRD), para enfrentarse al actual en el poder, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena, izquierda), partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.



Ella comentó que le llama la atención cómo en un estado fronterizo las Administraciones locales no metan las manos y dejen el trabajo al Gobierno federal. Por ello aseguró que de ganar en junio su Gobierno se concentrará en dar solución.



"Hay mucho trabajo por hacer en ese aspecto pero también debemos restablecer esa relación bilateral con los Estados Unidos para tener una mejor comunicación y poder generar soluciones en conjunto. Porque son problemas para los dos", agregó



EFE