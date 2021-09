Luna Gil: ¿sí nos hace falta un ‘reemplazo’ de Epa Colombia?

Conmoción en redes sociales ha causado uno de los últimos videos compartidos por la ‘influencer’ y empresaria Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’, en el que se la ve charlando con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.



El clip ha causado todo tipo de reacciones por parte de los internautas, quienes han compartido mensajes y memes sobre sus impresiones.



(Le recomendamos leer: El video de Epa Colombia y Álvaro Uribe: empanada y hasta beso a la cámara).

Muchos de los seguidores de ‘Epa Colombia’ se han mostrado en desacuerdo tras su decisión por hacer ese video. Algunos aseguraban que “se les había caído un ídolo”.

Viendo a Epa Colombia con Uribe. pic.twitter.com/LBfp3NNBkA — Pietro Maximoff ⚔️ (@PietroMaxiimoff) September 6, 2021

Por otra parte, durante un ‘en vivo’ que realizó la también ‘influencer’ Luna Gil, uno de sus seguidores le preguntó: “¿Te meterías con Álvaro Uribe por un millón de dólares?”. Ella contestó que no y agregó que eso le aterraba.

TE AMO MI REINA, NUNCA NOS DECEPCIONES GUAPA.



LUNA GIL MI RELIGION. pic.twitter.com/XV5CG33hJy — ❝ KAREN ❞ 🧀 || 𝗧𝗛𝗘𝗬 𝗔𝗥𝗘 𝟴 (@sxngcloud) September 6, 2021

En relación con el tema de ‘Epa’, los internautas no dudaron en comparar ambos videos y las posibles posturas políticas de cada una. Por ejemplo, @jhowd94 escribió en Twitter: “Ya sólo nos queda Luna Gil. ¡Epa cancelada!" . Este parece ser un sentimiento que comparte más de un usuario.



(Además: El jugador de la Selección que le regaló su camiseta a María Fernanda Cabal).

Ya sólo nos queda luna Gil!



Epa cancelada! 😣 — Mr_Tamarindo (@jhowd94) September 6, 2021

Otros afirmaban que iban a dejar de seguir las cuentas de 'Epa Colombia' por seguir a Luna Gil. Incluso, circuló un video en el que Gil le hacía una especie de ‘barra’ a Gustavo Petro y con el que se hizo tendencia en Twitter.



“Pasaron de ser un chiste a referentes ‘políticos’”, aseguró otro de los cibernautas.

Luna Gil , cuando le preguntan sobre el vídeo de la Epa Colombia con Uribe: pic.twitter.com/EEMhZDJgiu — javi (@akanestrb) September 6, 2021

La influenciadora paisa Luna Gil se hizo famosa en redes por hablar abiertamente sobre su identidad de género, sus múltiples cirugías y su frase “ay no, eso sí jamás”.



Por su parte, Daneidy se defendió mediante sus redes sociales, asegurando: “Quiero que primero veas el video antes de juzgarme, esto ya no es de derecha, esto ya no es de izquierda, esto es mi emprendimiento. Yo tenía que buscar ayuda, mi seguridad en Colombia ya no está bien, entre más sacaba productos, mi vida se volvía más difícil”.



Habló además sobre el riesgo de seguridad que estaba corriendo su padre y que por esa razón “tenía que buscar personas que cuiden mi seguridad y la de mi familia porque yo quiero salir adelante, quiero generar empleo”.

Dónde los mamers se den cuenta que la Epa Colombia le llama Presidente al Ex Presidente Uribe, los termina de dejar en cuidados intensivos. 🤣🤣 pic.twitter.com/isT6C2DYS0 — Felipe ' 🔥🐍 (@FelipeSamboniC) September 6, 2021

A pesar de las críticas, y que incluso su número de seguidores se hubiera reducido, la ‘Epa’ dejó en claro su postura, asegurando: “Yo sí necesito ayuda de personas que estén arriba y me colaboren a que mi empresa sea la más posicionada en Colombia [...] Yo no me puedo ir a la cárcel ¿Qué será de todas esas mujeres? (quienes trabajan con ella)”.

Yo después de ver el video de la Epa colombia junto a uribe: pic.twitter.com/X5coHQBlIK — Melindrxapien 💫 (@melindrx) September 6, 2021

Más noticias

El error político de Uribe por su video con Epa Colombia / Análisis

Los mejores memes del video de Epa Colombia y Álvaro Uribe

‘Pretender unir el centro político atacándolo es un error’: Fajardo

Tendencias EL TIEMPO