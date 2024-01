Luna de Lobo 2024: esta sería la reacción para Leo y demás signos del zodiaco

Tauro: en un momento íntimo, reflexione sobre qué objetos del pasado está guardando y que no tienen recuerdos o historias que verdaderamente le aporten. Tenga confianza en usted y que los demás conozcan esas cualidades.

Cáncer: no se aferre a situaciones, sentimientos y cosas del pasado que ahora no le están aportando nada positivo a su vida. Deje ir esas creencias, revise su guardarropa y aquello que ya no usa regálelo.