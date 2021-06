Luly Bossa y Marbelle protagonizan discusión por el Paro Nacional

En Twitter la actriz Luly Bossa y la cantante Marbelle tuvieron un choque por distintas posiciones respecto al Paro Nacional.



Este empezó por un mensaje de Marbelle que decía: "Las necesidades de los otros fueron invisibles para los vándalos que destruyeron e incendiaron el país llevándose por delante el sacrificio y la vida de otros. También he pagado mis impuestos y trabajado como mula, pero no. No estoy con este tipo de muchachos".



Ante esto, Bossa aseguró que ella también trabaja como mula, paga impuestos, pero que está "con los muchachos. Esto no es de izquierda ni de derecha, es cuestión de justicia social. No todo es negro ni blanco, pensar que el camino de uno es la verdad absoluta es minimizar al otro".



Luego de este mensaje, algunos usuarios de la red social comentaron que la actriz estaba apoyando el vandalismo, ante lo cual respondió citando a Marbelle.



"No, Marbelle. Nunca hablé de los vándalos. Pero repito, cada cual ve lo que quiere".



Luly Bossa asegura que ella no está de parte de los vándalos frente a polémica con Marbelle. Foto: Captura de pantalla.

Posteriormente recibió comentarios asegurando que ella vive en una burbuja o que los vándalos aprovechan la oportunidad para delinquir y no para marchar.



Finalmente, Bossa dijo que en su momento votó por Iván Duque y "me arrepentí horrible".



