Luly Bossa habla de su contenido en OnlyFans

Cada vez OnlyFans tiene más contenido que ofrecer. Artistas y celebridades de todo el mundo se han vinculado a esta red social para vender a sus seguidores contenido exclusivo, que en la mayoría de casos se trata de material sexual, aunque no es lo único.



En redes sociales muchos han reaccionado con sorpresa al anuncio de la actriz colombiana Luly Bossa, quien notificó hace un tiempo desde su cuenta oficial de Twitter, que creó una cuenta en dicha plataforma.

Suscríbete a mi #OnlyFans https://t.co/c5RlPtdRjt El delgado velo que todavía guarda mi santuario hace volar tu imaginación convirtiendo en poesía mi piel y tu descaro pic.twitter.com/hUHN6xsLJT — Luly Bossa (@LulyBossaTheOne) April 15, 2021

En entrevista con ‘Diva Rebeca’, un proyecto de entretenimiento en YouTube creado por Omar Vásquez, que permite un acercamiento a personalidades del entretenimiento y la política, la actriz, de 59 años, habló sobre el contenido que comparte.



Explicó, desde el minuto 32:31, que no compartirá ningún tipo de material explícito. Sin embargo, manejará una línea de sensualidad y erotismo que no llegará hasta la desnudez.



“Yo tengo fotos súper bacanas, son vídeos...digamos son fotos súper sensuales, súper bonitas. Hay manes que se quejan y dicen: ‘oiga, pero usted no muestra nada’”, afirmó Bossa, seguido de comentar que la mayoría de sus suscriptores son hombres que no viven en Colombia, sino que radican en el exterior.

Recordemos que la monetización en OnlyFans se genera a través de diferentes modalidades como el pago para ver los contenidos y las solicitudes privadas que se hacen al creador.



Precisamente en este último punto, Luly expresó que algunos de sus seguidores le han pedido saludos especiales de cumpleaños y otros videos, con características específicas, que no llegan al contenido pornográfico.



